澤倫斯基出訪西班牙 獲得348億軍事援助

烏克蘭總統澤倫斯基（左）與西班牙總理桑傑士（右）握手合影。（彭博）

2024/05/27 22:34

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（27）日訪問西班牙，持續為自家部隊爭取援助，他在與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）會談後，雙方簽署了一份雙邊安全協議，另外西班牙也允諾今年將提供烏克蘭價值10億歐元（約合新台幣348億）的軍事援助。

綜合《路透》、《法新社》報導，桑傑士在與澤倫斯基一同召開的記者會上表示，這份協議「包含了在2024年提供10億歐元軍事援助的承諾」。

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他說：「這份協議能讓烏克蘭加強作戰能力，包含了他們重要的防空系統，以保衛上個週末在哈爾科夫（Kharkiv）仍然受到無差別式攻擊的平民、城市以及基礎建設。」

哈爾科夫是烏克蘭第二大城，這座城市26日遭受俄軍空襲，造成至少16人喪生。

西媒《國家報》（El Pais）先前指出，雙方簽署的協議含有數十枚愛國者飛彈（Patriot）以及19輛豹式戰車（Leopard）等裝備。

根據德國基爾研究所（Kiel Institute）統計，烏俄開戰至今，西班牙已承諾援助烏克蘭3.3億歐元，這個金額以歐洲主要國家而言偏少，因為德國的援助金額為186.1億、英國92.2億、法國56.5億，義大利也至少掏出了10億歐元。

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