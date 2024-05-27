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西方禁烏軍以軍援武器攻擊俄國境內 北約秘書長籲鬆綁

史托騰伯格24日接受專訪時提到，禁止烏克蘭使用西方武器攻擊俄羅斯領土上的合法軍事目標，會讓烏克蘭人難以自衛，呼籲盟國鬆綁禁令。（歐新社）

史托騰伯格24日接受專訪時提到，禁止烏克蘭使用西方武器攻擊俄羅斯領土上的合法軍事目標，會讓烏克蘭人難以自衛，呼籲盟國鬆綁禁令。（歐新社）

2024/05/27 10:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭仍與俄羅斯持續交戰中，雖然西方提供烏克蘭軍援，但各國禁止烏軍使用軍援武器打擊俄國境內目標，烏克蘭總統澤倫斯基日前受訪時曾提到，烏軍被禁止使用西方武器攻擊俄國領土，已成俄軍「最大優勢」。針對此禁令，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）近期接受《經濟學人》專訪時提到，烏克蘭有權自衛，包括打擊俄羅斯境內目標，呼籲北約成員國鬆綁此禁令。

綜合外媒報導，史托騰伯格24日接受英國《經濟學人》專訪提到，禁止烏克蘭使用西方武器攻擊俄羅斯領土上的合法軍事目標，會讓烏克蘭人難以自衛。史托騰伯格強調，北約應協助烏克蘭自我防衛，各界應該記住，這場戰爭的起因是俄羅斯侵略烏克蘭，而烏克蘭有權自衛，包括打擊俄羅斯境內目標。

史托騰伯格提到近期在烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）的烏軍攻勢，表示兩軍在邊境激戰，但拒絕讓烏克蘭使用西方軍援武器打擊俄國境內的合法軍事目標，會讓烏克蘭更加難以自衛。史托騰伯格呼籲：「盟友們現在應該考慮是否該取消軍援武器的一些限制了。」

由於目前烏克蘭仍處於彈藥短缺的窘境中，史托騰伯格批評西方各國，原先承諾向烏克蘭提供100萬枚炮彈，但實際產量遠不及100萬。

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