立陶宛總統輕鬆連任 曾入共產黨今堅定反俄挺烏

今天贏得連任的立陶宛中右翼總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）曾是銀行家，他在自己的首個任期內確立了親歐洲聯盟（EU）和堅定支持烏克蘭的立場。（美聯社）

2024/05/27 16:40

〔中央社〕今天贏得連任的立陶宛中右翼總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）曾是銀行家，他在自己的首個任期內確立了親歐洲聯盟（EU）和堅定支持烏克蘭的立場。

法新社報導，育有2子的瑙塞達身高近200公分，數十年來以經濟專家身分上遍電視節目，讓他成為家喻戶曉的人物。在重大政策上，他以立場溫和著稱。

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根據部分官方開票結果，瑙塞達以超過75%的得票率輕鬆獲勝。

一名67歲女性退休選民投給瑙塞達後告訴法新社：「對我來說，他是個聰明人，會說多種語言、受過良好教育，銀行家出身，而且他真的很有總統的架式。」

擁有280萬人口的北大西洋公約組織（NATO）和歐盟成員國立陶宛擔心，一旦莫斯科贏得對烏克蘭的戰爭，立陶宛可能成為俄羅斯的下一個目標，而瑙塞達從不掩飾對克里姆林宮的批評。

他在2月俄烏戰爭週年時表示：「俄羅斯所煽動的仇恨威脅世界秩序，也威脅我們每一個人。」

然而，批評者認為，瑙塞達之所以得民心，是因為他堅持中間立場，不願辯論有爭議的政策問題。

他對同性戀權利也抱持保守觀點，過去曾表態反對同性伴侶收養孩子。

瑙塞達1964年出生於蘇聯占領的立陶宛波羅的海港口克萊佩達（Klaipeda），80年代在維爾紐斯大學（Vilnius University）修讀當時還帶有濃厚共產主義色彩的經濟學。

1990年立陶宛宣布脫離蘇聯獨立後，他負笈德國曼罕大學（University of Mannheim）深造，後來他說，這段經歷對其見解產生長遠影響。

2023年，當地媒體報導，瑙塞達曾在1988年至1990年間加入共產黨。

瑙塞達後來表示，那是「年輕時犯的錯」，還說當時是為追求學業才會入黨。

瑙塞達說：「當時我是個雄心勃勃、愚蠢又頑固的年輕人，我甚至罔顧母親的反對與勸阻。」

瑙塞達經濟立場左傾，強烈支持福利國家，並選擇對企業增稅，以為政府最近提議將國防預算提高到國內生產毛額（GDP）3%的計畫提供財源。

瑙塞達也是烏克蘭的堅定支持者，特別是在莫斯科2022年2月入侵烏克蘭之後。

他活力充沛，有次甚至因為沒人陪他踢足球，要求保鑣陪他踢。

他也曾在訪談中透露自己是沙威瑪店的常客。

瑙塞達精通英語、德語和俄語，興趣是下西洋棋和收集珍本書。

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