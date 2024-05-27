立陶宛總統選舉勝負已定 現任總統得票率逾7成

2024/05/27 05:21

〔中央社〕立陶宛總統選舉今天舉行第二輪投票，目前開票率已近99%。立陶宛中選會的資訊顯示，現任總統瑙塞達以逾7成得票率領先對手、現任總理席莫尼特，勝負已定。

立陶宛12日舉行總統選舉第一輪投票，瑙塞達（Gitanas Nauseda）及席莫尼特（Ingrida Simonyte）分別以約44%及20%得票率進入第二輪投票。根據立陶宛選舉規則，若沒有總統候選人在第一輪投票贏得絕對多數（即得票率超過50%），則由得票率第一和第二的候選人進入第二輪的決選。

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立陶宛總計有1895個選區。根據中央選舉委員會（CEC）的資訊，在1874個選區完成開票後，瑙塞達以約75%的得票率領先，席莫尼特的得票率則近24%。

CEC表示，總統大選第二輪的投票率為49.61%，今天投票及提前投票的選民分占38.58%及11.03%。今年選舉人名冊總計有238萬5234名選民。這是繼2019年後，瑙塞達及席莫尼特再度於總統大選對決。

立陶宛總統任期5年，可連任一次。立陶宛為「半總統制」國家，總統掌外交、國防、安全事務大權，原則上需與由總理領導的政府密切協調。

今年10月，立陶宛將舉行國會大選，隨後由多數黨組成政府，推薦總理人選並與總統協商。總理由總統經國會同意任命。在10月國會大選登場前，席莫尼特將繼續擔任總理。

俄羅斯威脅和國家安全是立陶宛總統大選最熱門焦點議題，但與中國和台灣的關係也引發高度關注。

選戰期間，瑙塞達再度提到有必要讓「駐立陶宛台灣代表處」的中、英文名稱取得一致。駐立陶宛台灣代表處的正式英文名稱為The Taiwanese Representative Office in Lithuania（Taiwanese可解釋為「台灣的」、「台灣人」，或者「台灣人的」）。

駐立代表處是台灣目前在歐洲非邦交國中唯一以「台灣」為名的代表機構。駐處名稱為台立雙方政府經一系列雙邊協商後議定。

在引發國內外媒體廣泛報導後，瑙塞達曾重申支持與台灣持續發展經濟和文化關係。

不過，瑙塞達一向支持立陶宛與台灣發展關係，其較受爭議的公開言論多與台灣駐處名稱及如何處理對中關係有關。他的態度實際上是否、以及有多少「調整」，或者如總統辦公室多次強調的「始終如一」，仍有待觀察。

瑙塞達去年曾就台灣議題表示，必須尊重民族自決權，但他當時回應的是中國對台威脅。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）近日曾告訴媒體，瑙塞達與台灣代表處名稱有關的發言已引起數國夥伴關切。（編輯：何宏儒）1130527

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