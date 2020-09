2020/09/13 14:14

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州洛杉磯郡當地時間12日晚間7時許(台灣時間13日上午10時),驚傳2名警察在巡邏車上遭歹徒槍擊,目前都處於命危狀態,洛杉磯郡警方已公布兇嫌犯案的影片。

據《福斯新聞》報導,從影片中可以看到,嫌犯步行接近停放在路旁的巡邏車後,朝著副駕駛座那一側的車窗連開多槍。警方透露,中彈的分別是24歲男警和31歲女警,2人在1年前才剛就職,女警還有個6歲的小孩。

洛杉磯郡警長維拉紐瓦(Alex Villanueva)指出,雖然目前尚未掌握到兇嫌身分,但其中1名中彈員警在重傷的情況下,仍指認槍手是黑色皮膚的男性。

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ