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深入1800公里創紀錄！ 烏克蘭無人機精準打擊俄羅斯長程雷達站

俄羅斯「沃羅涅日M」（Voronezh M）長程目標偵測雷達站。（取自俄羅斯國防部網站）

俄羅斯「沃羅涅日M」（Voronezh M）長程目標偵測雷達站。（取自俄羅斯國防部網站）

2024/05/27 20:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕《烏克蘭真理報》27日報導，烏克蘭國防情報總局（GUR）的1架無人機，26日穿越超過1800公里，成功襲擊了位於俄羅斯奧倫堡州（Orenburg Oblast）奧爾斯克市（Orsk）的「沃羅涅日M」（Voronezh M）長程目標偵測雷達站，這次襲擊創下了烏克蘭自殺式無人機最遠打擊紀錄，顯示了烏克蘭無人機技術的顯著提升。

據GUR消息來源，這次襲擊標誌著烏克蘭無人機在遠程精確打擊能力上的突破。俄羅斯媒體報導，1架無人機在奧爾斯克附近墜落，目標可能是一個軍事設施，但具體後果仍在調查中。

此前，烏克蘭無人機打擊的最遠目標是距離烏克蘭邊境約140公里的俄羅斯巴什科爾托斯坦共和國薩拉瓦特市的一處設施。這次新的襲擊行動，顯示了烏克蘭無人機技術的進一步進展和更強的打擊範圍。

此前，烏克蘭無人機襲擊最遠的目標是位於俄羅斯巴什科爾托斯坦（Bashkortostan）共和國薩拉瓦特市（Salavat）的設施，該地比奧爾斯克市距離烏克蘭邊境少了近140公里。

俄羅斯的Voronezh M雷達站屬於一系列長程固定超視距雷達，設計用於偵測太空和空氣動力目標，包括彈道飛彈和巡弋飛彈。這些雷達在1米波段工作，偵測範圍可達6000公里，對俄羅斯的國防戰略至關重要。

《烏克蘭真理報》報導指出，值得注意的是，僅在3天前，5月23日，GUR另一架DIU無人機襲擊了位於克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodar Krai）一處Voronezh DM雷達站，導致現場發生火災。連續的襲擊行動表明，烏克蘭正在積極利用無人機技術，對俄羅斯的防禦系統進行戰略性打擊。

專家指出，這些襲擊行動不僅顯示了烏克蘭無人機技術的進步，還凸顯了其對俄羅斯防禦戰略的挑戰。無人機技術的進步和戰略運用，將在未來的戰爭中扮演越來越重要的角色。

烏克蘭無人機攻擊距離邊境1800公里的俄羅斯雷達站。（圖片來源：schemes/Telegram）

烏克蘭無人機攻擊距離邊境1800公里的俄羅斯雷達站。（圖片來源：schemes/Telegram）

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