最大部署 日出雲級雙準航艦遠征印太

日本海上自衛隊2艘「出雲級」直升機護衛艦「出雲號」和「加賀號」，將在5月初啟航，展開為期7個月的「2024年印太遠征」行動，為海自有史以來最大規模的單次遠征部署。圖為2022年11月出雲號在相模灣參加國際觀艦式。（美聯社檔案照）

2024/04/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本海上自衛隊十七日宣布，兩艘被視為「準航空母艦」的「出雲級」直升機護衛艦「出雲號」和「加賀號」，將在五月三日啟航，率領六艘水面艦艇、兩架P-1海上巡邏機和數艘潛艦，分成四個戰鬥編隊，展開為期七個月的「二○二四年印太遠征」（IPD24），為海自有史以來最大規模單次遠征部署。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，IPD24行動旨在實現「自由開放的印太地區」，凸顯日本對區域安全的關切，以及與盟友合作的決心。此次遠征是日本首次同步部署兩艘出雲級護衛艦，彰顯日本在印太地區的存在和影響力，以及積極參與維護區域安全的承諾。加賀號已於三月完成首階段改裝，可在甲板上起降F-35B戰機，將大幅提升攻擊及防禦能力；出雲號預計稍後進行類似改裝。

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多國軍演 為期七個月

遠征期間，日本艦隊將分赴澳洲、斐濟、法屬玻里尼西亞、印度、吉里巴斯、帛琉、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、馬紹爾群島、密克羅尼西亞、東加、美國和萬那杜等地，參與包括法國主導的「馬拉拉」（Marara）人道援助和救災演習；美軍主導的「環太平洋」（RIMPAC）、「太平洋之龍」（Pacific Dragon）、「太平洋先鋒」（Pacific Vanguard）演習與「太平洋夥伴」（Pacific Partnership）人道援助演習；由澳洲主導的兩年一度「卡卡杜」（Kakadu）演習；美日澳印「四方安全對話」（QUAD）的「馬拉巴爾」（Malabar）海軍演習等，目標是增進與區域盟友的聯合作戰能力。

與此同時，加拿大十四日啟動代號「地平線行動」（Operation Horizon）的印太任務，派遣護衛艦「蒙特婁號」執行六個月的任務；美國海軍「羅斯福號」航空母艦打擊群結束與南韓及日本在東海的聯合演習後，十一日至十二日與日本艦艇在東海南部進行雙邊演習。

另德國軍方透露，美國「卡爾文森號」打擊群將參加今夏在夏威夷附近的「環太平洋」演習，德國也將出動三架戰機和一架運輸機，艦載機將演練保護航艦免受敵機威脅，模擬對敵軍雷達陣地實施打擊。

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