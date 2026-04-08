64公里外偵測F-15E飛官心跳！疑CIA秘密武器首度實戰立功

CIA動用秘密武器「幽靈低語」，透過心跳訊號定位失蹤飛行員。（美聯社）

美國總統川普6日在白宮舉行記者會，公開美軍營救F-15E飛官的部分任務細節，在記者會中，中央情報局長（CIA）雷克里夫（John Ratcliffe）表示，CIA使用尖端技術定位飛官所在位置。《紐約郵報》7日報導指出，CIA在此次行動中使用一種名為「幽靈低語」（Ghost Murmur）的秘密工具，透過遠距離探測失蹤飛官的心跳信號，找到了受困的飛官。

根據《紐約郵報》報導，知情人士透露，這項祕密技術利用遠程量子磁力測量技術來尋找人體心跳所產生的電磁特徵，並將數據與AI軟體相結合，從背景雜訊中分離出心跳訊號，這也是美國情報機構首次在實戰中使用這項工具。

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川普6日曾在記者會中指稱，CIA在40英里（約64公里）外發現了失蹤飛官。川普形容：「要找到這名飛官就像大海撈針，CIA的表現令人難以置信。」

知情人士透露，「幽靈低語」是洛克希德‧馬丁的祕密先進研發部門「臭鼬工廠」（Skunk Works）開發的，不過該公司拒絕對此回應。知情人士形容：「這就像在體育場裡聽到一個聲音，只不過這個『體育場』是一大片沙漠，在合適的條件下，只要你的心臟還在跳動，我們就能找到你。」而伊朗的荒蕪地形恰好讓「幽靈低語」獲得了一個「理想的首次實戰應用機會」。

該消息人士補充說明，由於電磁干擾極低，周邊幾乎沒有其他人體訊號干擾，且在夜間人體與沙漠地面之間的熱對比，也為操作人員提供了第二道確認資訊，「幾乎是你能想像到的最乾淨的環境」。消息人士表示：「這種訊號在通常情況下非常微弱，只能在醫院裡用感測器貼近胸部才能測量到。但量子磁力測量領域的進步，使得在更遠的距離探測到這些訊號的可行性大為提升。」

不過消息人士也強調，此項功能並非沒有缺點，它在偏遠且低干擾的環境中效果最好，而且不僅是探測訊號就可以，還需要大量的處理訊號時間。目前「幽靈低語」是否有其他戰時進攻用途，還沒有太多資訊。

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