釋善意？美記者被綁架 伊拉克親伊朗武裝組織已放人

釋善意？美記者被綁架 伊拉克親伊朗武裝組織已放人2026/04/08 09:34 即時新聞／綜合報導
伊拉克武裝組織「真主黨旅」綁架美國記者基特爾森，目前已將她釋放。（圖擷自「Shelley Kittleson」IG）
美國、伊朗同意停火2週，而向來受到伊朗支持的伊拉克武裝組織「真主黨旅」3月31日在巴格達街頭綁架了美國記者基特爾森（Shelley Kittleson），美國國務卿魯比歐稍早證實她已被釋放。
據《美聯社》報導，魯比歐在X帳號發表聲明，指稱基特爾森已重獲自由，美方正在努力幫助她安全地離開伊拉克。魯比歐感謝伊拉克政府、美聯邦調查局（FBI）、美戰爭部和其他單位的付出。
請繼續往下閱讀...
魯比歐在國務院官網發布的新聞稿表示，基特爾森獲釋展現出川普當局對美國公民安全保障的承諾，在川普領導下，美方絕不容忍任何非法拘留或綁架美國公民的行為。
I am pleased to announce the release of American journalist Shelly Kittleson, who was recently kidnapped by members of the foreign terrorist organization Kata’ib Hizballah near Baghdad, Iraq.— Secretary Marco Rubio （@SecRubio） April 8, 2026
The U.S. Department of State extends its appreciation to the Federal Bureau of…