釋善意？美記者被綁架 伊拉克親伊朗武裝組織已放人

伊拉克武裝組織「真主黨旅」綁架美國記者基特爾森，目前已將她釋放。（圖擷自「Shelley Kittleson」IG）

美國、伊朗同意停火2週，而向來受到伊朗支持的伊拉克武裝組織「真主黨旅」3月31日在巴格達街頭綁架了美國記者基特爾森（Shelley Kittleson），美國國務卿魯比歐稍早證實她已被釋放。

據《美聯社》報導，魯比歐在X帳號發表聲明，指稱基特爾森已重獲自由，美方正在努力幫助她安全地離開伊拉克。魯比歐感謝伊拉克政府、美聯邦調查局（FBI）、美戰爭部和其他單位的付出。

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魯比歐在國務院官網發布的新聞稿表示，基特爾森獲釋展現出川普當局對美國公民安全保障的承諾，在川普領導下，美方絕不容忍任何非法拘留或綁架美國公民的行為。

I am pleased to announce the release of American journalist Shelly Kittleson, who was recently kidnapped by members of the foreign terrorist organization Kata’ib Hizballah near Baghdad, Iraq.



The U.S. Department of State extends its appreciation to the Federal Bureau of… — Secretary Marco Rubio （@SecRubio） April 8, 2026

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