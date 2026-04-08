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    首頁 > 國際

    釋善意？美記者被綁架 伊拉克親伊朗武裝組織已放人

    2026/04/08 09:34 即時新聞／綜合報導
    伊拉克武裝組織「真主黨旅」綁架美國記者基特爾森，目前已將她釋放。（圖擷自「Shelley Kittleson」IG）

    伊拉克武裝組織「真主黨旅」綁架美國記者基特爾森，目前已將她釋放。（圖擷自「Shelley Kittleson」IG）

    美國、伊朗同意停火2週，而向來受到伊朗支持的伊拉克武裝組織「真主黨旅」3月31日在巴格達街頭綁架了美國記者基特爾森（Shelley Kittleson），美國國務卿魯比歐稍早證實她已被釋放。

    據《美聯社》報導，魯比歐在X帳號發表聲明，指稱基特爾森已重獲自由，美方正在努力幫助她安全地離開伊拉克。魯比歐感謝伊拉克政府、美聯邦調查局（FBI）、美戰爭部和其他單位的付出。

    魯比歐在國務院官網發布的新聞稿表示，基特爾森獲釋展現出川普當局對美國公民安全保障的承諾，在川普領導下，美方絕不容忍任何非法拘留或綁架美國公民的行為。

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