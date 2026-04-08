起底海峽導報3-3》柯文哲曾送「圓滿成功」匾額 高掛辦公室

中國《海峽導報》辦公室外掛著柯文哲署名的「圓滿成功」匾額。（翻攝自YT）

曾任民進黨台北市黨部執行長、並長期在立法院擔任助理的朱政騏，因涉將立院密級資料翻拍予中國籍的王姓男子遭起訴，據本報掌握，王男身分即為中共官媒《海峽導報》新聞中心主任王煒。事實上，《海峽導報》的統戰運作曾由網紅「八炯」揭露，並曝光該媒體辦公室外的慶祝匾額，赫然再見如今涉入中共滲透疑雲、前民眾黨主席柯文哲親筆署名的「圓滿成功」，以及前立法院長王金平等多名政要的題詞。

針對《海峽導報》的統戰運作，知名網紅「八炯」2024年即在其《中國統戰紀錄片系列》邀請曾具親共背景、後轉向揭露內幕的歌手陳柏源親赴福建，實地進入該報辦公室。

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鏡頭下顯示，《海峽導報》的辦公室牆上掛滿台灣政壇跨黨派大咖的慶祝匾額與題詞。以創刊25週年的賀辭為例，除了柯文哲署名的「圓滿成功」，另包括前立法院長王金平、南投縣長許淑華、新黨主席吳成典等政要。原本被視為政壇社交慣例的祝賀詞，卻被該報用作對內宣傳「對台統戰績效」的勳章，當時一度掀起軒然大波，引發外界對台灣政治人物與統戰工具互動尺度的質疑。

紀錄片同時揭露統戰操作的細膩度。陳柏源亦拍攝《海峽導報》決策委員親口提及，與國民黨籍桃園市議員詹江村有頻繁聯繫；事後，詹江村不滿八炯影射他為統戰中間人，向桃園地檢署提告，全案於去年獲不起訴處分。

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