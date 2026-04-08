呼應58年前「地出」經典照！ 阿提米絲2號拍下震撼「地落」畫面

「阿提米絲2號」在繞行到月背後，拍下「地落」畫面。（美聯社）

美國航太總署（NASA）的「阿提米絲2號」（Artemis II）在台灣時間7日清晨1點56分左右，創下人類距離地球最遠太空飛行紀錄，太空人團隊在繞行到月背後，拍下「地落」（Earthset）畫面，地球將緩緩的落入月球地平線，而地球反射的太陽光也勾勒出月球崎嶇的輪廓。

美國國家航太總署（NASA）的「阿提米絲2號」任務，在台灣時間7日超越1970年的「阿波羅13號」，創下人類距離地球最遠的太空飛行紀錄，飛到與地球距離約25萬2760英里（約40萬6778公里）太空，由於這次的載人任務是史上最遠，讓「阿提米絲2號」有足夠的高度拍攝整個月球。

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當「阿提米絲2號」繞道月球背面後，任務指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）拍下了「地落」（Earthset）畫面，只見水藍色的美麗地球落入月球地平線，而地球反射的太陽光將月球隕石坑輪廓勾勒出來。

這張照片也被拿來與1968年「阿波羅8號」所拍下的「地出」（Earthrise）相互呼應，成為人類太空探險的經典場景。

1968年「阿波羅8號」所拍下的「地出」照片，是人類的經典一刻。（法新社）

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