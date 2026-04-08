暫時停火仍存風險？FBI警告伊朗持續威脅美國

美國聯邦調查局警告，伊朗政府對美國境內目標構成日益嚴重的威脅。《路透》表示，美國總統川普持續淡化伊朗襲擊美國的可能性。（彭博）

雖美國總統川普表示，已與伊朗達成為期2週的停火協議。但《路透》審閱的執法情報報告顯示，聯邦調查局（FBI）上個月才向美國州和地方執法部門發出警告，稱伊朗政府對美國境內目標構成日益嚴重的威脅。

根據《路透》報導，這份3月20日發布的FBI報告，是由國家安全透明非營利組織「人民財產」（Property of the People）透過公開記錄申請獲得，並與《路透》分享。

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報告表示，FBI和其他聯邦情報機構警告稱，伊朗政府對美國軍方和政府人員、以色列機構以及在美伊朗異見人士構成持續威脅。

報告強調，伊朗政府可能在衝突爆發後，對美國境內目標構成「更高程度的人身威脅。報告補充，包括反對美國或以色列的極端分子在內的各種意識形態背景的暴力極端分子，也可能將衝突視為訴諸暴力的理由。

報告指出，伊朗安全部門近年來曾試圖綁架和殺害美國人。報告聲稱，雖然在美國境內的大多數陰謀都涉及槍枝，但其他手段還包括暗殺、車輛衝撞、爆炸、投毒、勒死、縱火。

報告還說，伊朗政府試圖將受害者引誘到其他地理位置更靠近伊朗的國家，幾乎可以肯定是為了綁架並最終處決他們。

《路透》表示，美國總統川普近幾個月來都淡化伊朗襲擊美國本土的可能性。川普3月11日被記者問及是否擔心伊朗攻擊美國時，回應說並不感到擔心。川普7日強調，若伊朗不滿足要求，整個文明都將滅亡，但隨後將襲擊時間推遲2週。

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