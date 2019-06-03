猛！《BBC》六四前夕挺進北京 街訪中國人能否認出坦克人

2019-06-03 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕太猛啦！英國廣播公司（BBC）駐北京記者沙磊（John Sudworth）在六四天安門事件30週年前夕，直接走上北京街頭訪問中國路人，看看他們是否能認出舉世聞名的坦克人（Tank Man），也就是那位在北京長安街孤身阻擋坦克前進的六四義士。

據《BBC》報導，坦克人堪稱是六四事件中國抗議者的代表性形象，但30年過去了，中國當權者試圖抹殺所有記憶，於是沙磊希望能了解有多少中國人知道坦克人的存在。

沙磊在北京展開街訪，先問了一名大媽，只見她一臉問號地說「不知道，我沒見過！」接著又找到個大叔，但他卻回應「這國外的坦克啊，不是中國人啊！」

沙磊連續找了不少中老年男女，卻屢屢得到「沒有」、「沒見過」的回應，直到他遇到一對年輕小夥子與女孩，詢問之下赫然發現這兩人見過坦克人的影片！沙磊進一步詢問「你覺得有很多中國人看過這個嗎？」年輕人誠實回答「應該不是很多人看過」。

沙磊說，這個人在西方稱之為「坦克人（Tank Man）」，不過中國年輕人似乎只看過影片和照片，並不知道坦克人身後的意義，直說這個名字「很酷」。

沙磊隨後又在街上攔著大媽大伯來認認坦克人，但仍然沒有老一輩的中國人知道這件事，之後突然有個大叔怒斥「這什麼時候的照片你拿到這來！」影片隨即結束。

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