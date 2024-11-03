哈里遜福特挺賀錦麗 舉例前川普政府官員警告「別投川普」

哈里遜福特表態力挺賀錦麗。（法新社）

2024/11/03 08:45

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024美國總統大選將在11月5日登場，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）持續加緊腳步造勢。曾主演《印第安納瓊斯》、《星際大戰》、《空軍一號》等電影的好萊塢男哈里遜福特（Harrison Ford）2日透過影片表態，將票投賀錦麗及副總統候選人華茲。

綜合外媒報導，自從泰勒絲（Taylor Swift）、碧昂絲（Beyoncé）、喬治克隆尼（George Clooney）和李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、漫威系列電影群星公開表態賀錦麗之後，哈里遜福特2日也透過影片表態支持賀錦麗，哈里遜福特表示：「我和其他人都同樣擁有一張選票，而我將把這張票投給『前進』。我將投給賀錦麗。」

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哈里遜福特提到，當川普政府的數十名前成員警告「別再這麼做」的時候，大家就要注意了。哈里遜福特表示：「他們在告訴我們一件重要的事。他們都不是弱者，他們是州長、將軍，挺身而出反對自己一生所支持政黨的領導人。」

哈里遜福特（Harrison Ford）在影片中表示：「當數十名川普（Donald Trump）政府前成員提出警告說，『看在上帝的份上，別再這麼做』，你就得注意了。對他們很多人而言，這將是他們首次不把票投給共和黨候選人，「因為他們知道這真的很重要。」

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