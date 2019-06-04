六四後人權毫無改善 美國務卿痛批：對中國希望破滅

2019-06-04 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天是六四天安門事件30週年，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）特別發表聲明，指六四事件過後幾十年來，中國對人權毫無改善，仍然不能容忍任何異議並踐踏人權，讓美國對中國改善人權的希望破滅。

龐皮歐在北京時間6月4日0時發出聲明指出，悼念1989年6月4日中國人民的「英勇抗議運動」，當時中國共產黨領導人向天安門廣場派出坦克，以暴力鎮壓了呼籲民主、人權、結束猖獗腐敗的和平示威，聚集在北京和中國其他城市的成千上萬的抗議者為追求國家的美好未來而蒙受了慘痛損失，死亡人數仍然未知。我們對那些仍然為失去親人感到悲傷的家庭表達深切的哀悼，包括勇敢的天安門母親，儘管冒著很大的風險，她們從未停止追究責任，30年前的事件仍然觸動著我們和全世界熱愛自由者的良知。

文中指出，六四事件過後的幾十年裡，美國希望中國融入國際體系，發展成更加開放、寬容的社會，但「那些希望破滅了」。為了自身利益服務，中國的一黨專制不容忍任何異議並踐踏人權，如今中國公民受到新一波的人權霸凌，特別是在新疆，中共領導層有企圖扼殺維吾爾文化，摧毀伊斯蘭教信仰，包括拘留100多萬穆斯林少數民族人士。即使中共建立了強大的國家監控體制，普通中國公民仍在繼續尋求行使他們的人權，組織獨立工會，通過法律制度追求正義，或者只是表達自己的觀點，但許多人因此遭到懲罰、監禁，甚至遭受酷刑。

龐皮歐強調，30年前，中國人民的英雄們在天安門廣場勇敢地站了出來，要求他們的權利，我們向他們致敬，他們的勇氣堪稱楷模，從柏林圍牆倒塌到東歐共產主義的終結開始，鼓勵後人在全球各地爭取自由和民主。我們呼籲中國釋放為爭取權利和自由而被拘留的人，停止任意拘留，並改變將恐怖主義與宗教和政治表達混為一談的適得其反政策。中國憲法規定，所有權力都屬於人民。歷史表明，當政府對公民做出回應，尊重法治、維護人權和基本自由時，國家就會更加強大。

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