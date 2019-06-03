他們曾在天安門面對坦克 如今卻盼兒女忘記大屠殺...

2019-06-03 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕1989年6月4日，29歲的工廠工人董勝坤在中國北京度過血腥又暴力的屠殺之夜後，朝軍用卡車扔了兩塊浸過油點火的布料，隨後因縱火罪被判死緩，在監獄度過17年才出獄。這些鐵錚錚的漢子從不願和下一輩提起六四天安門，因為擔心兒女們受到牽連。

據《CNN》報導，董勝坤坐牢時父親去世，妻子也和他離婚，只留下一個3歲的幼兒。儘管六四事件讓他的生活發生劇變，但董勝坤從未和他現在33歲的兒子討論過1989年6月4日天安門廣場所發生了事情。

那一天，中共對學生和市民、工人們的殘酷屠殺震驚了全世界，但董勝坤更希望兒子認為他只是因為普通罪行而入獄，而不是透過父親了解事情的真相。董勝坤說，「這是為了他的安全，如果我開始和他聊這些事情，我擔心這會影響到他的想法。」

許多六四政治犯憂心若和孩子們談論大屠殺，就會讓兒女陷入危險。53歲的天安門倖存者方政在事件中失去了雙腿，但他表示自己並不會責怪董勝坤和其他當時的活動分子，畢竟他們希望保護孩子免受政治迫害，「這就是政權給每個人帶來的恐懼」。

在中國政府宣布戒嚴並用軍隊屠戮非武裝抗議者30年之後，天安門事件已從中國的集體記憶中抹去。董勝坤透露，共產黨領導人努力創造了這一代人，他們大多不知道六四大屠殺，學校教科書沒有提及這件事，學生們在每年的6月4日，也無法從嚴格審查的網路中找到相關照片或故事。

董勝坤回憶當年，儘管自己不明白民主是什麼，但他還是加入了天安門廣場上的數千名學生，因為他想要結束腐敗的政權。然而，董勝坤親眼看到有幾個學生正試圖爬過柵欄撤離廣場，但一輛坦克直奔那裡將他們輾死。與董勝坤同夥的工人不是被判死緩就是被判無期徒刑。

董勝坤說，後來任何敢公開紀念甚至提及1989年六四事件的人，都受到當局者的迫害，很快地人們停止討論並開始遺忘。

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