法輪功不夠用！中國活摘器官暴行仍猖獗 新受害群體曝光

2019-06-04 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局廣泛迫害人權，其中又以大量強摘人體器官一事最駭人聽聞，有外媒今天披露，非法強摘、移植器官行業目前仍是中共政權賴以生存的經濟支柱之一，受害者從早期的法輪功學員，現在已擴展至基督徒與新疆維吾爾人等，這也解釋了為什麼當局要費盡心血建立中國少數民族穆斯林的龐大DNA資料庫。

關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，長年研究中國當局強摘人體器官惡行，德國美因茨大學醫學中心教授李揮戈博士受訪表示，中共至今持續強摘無辜人民器官，受害者仍以法輪功學員等宗教團體份子為數最眾。他說，當局雖宣稱器官來自死刑犯，但由於死刑犯人數遠遠及不上中國器官移植市場上的器官數目，且無法解釋中國器官移植手術的等待時間如此之短，讓強摘一事曝了光。

隨著越來越多國際報告出爐，面對外界排山倒海的譴責與抨擊，北京當局最終只得坦承犯行，但強調在2015年以後便停止「活摘死刑犯器官」，然而，李揮戈卻認為，中國政府顯然在玩文字遊戲，因為絕大多數移植用器官都是來自被無辜抓捕的「良心犯」而非當局宣稱的「死刑犯」。

李揮戈表示，目前中國嚴厲打壓宗教，除了法輪功外，其他教派人士也成了器官移植的來源，尤其是發展迅速的基督教新興教會「全能神教會」與新疆維吾爾穆斯林等，而這也解釋了中國當局建立維吾爾族DNA庫的背後原因。

李揮戈直言，前述弱勢群體在中國面臨的形勢相當嚴峻，所幸在法輪功學員廣受迫害的10餘年後，國際社會對此議題的關注度逐漸增高，讓這些群體的狀況略好於2000年法輪功的情況，不過仍無法保證在北京嚴密的鐵腕統治下，不會再有大規模活摘器官的悲劇發生。

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