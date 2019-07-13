23家台灣網媒替中共喉舌 議員爆：高達18間在台中！

2019-07-13 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕23家台灣網媒全文轉貼中國國台辦旗下的「中國台灣網」文章，惡意攻擊我國政府，目前23家台灣網媒已被公布；台中市議員江肇國對此爆料，有18家網媒竟然都設立在台中市！「難道台中市已經成為中國不實新聞的根據地了嗎？」

公民記者林雨蒼11日在個人臉書發布訊息，內容提到轉貼中國國台辦旗下「中國台灣網」文章的23家台灣網媒，當中由「指動傳播科技有限公司」經營的是慈善新聞報、兩岸時報總社、城鄉新聞報、指傳媒、兩岸時報、民生新聞網、華民通訊社、中華時報、若水傳媒、兩岸好康報、海峽連線指導、村里新聞網、藝傳媒、台中生活大小事、台灣省新聞記者協會新聞網，而這間公司的老闆，今年4月22日還去參加在上海舉辦的首屆「海峽兩岸新媒體產業發展研討會」。

此外還有亮點新聞網、冠騰傳媒、民生報導、兩岸好報、亞傳媒、法訊時報、台灣全球新聞網、中國台灣網分別由冠騰國際事業有限公司、台灣好報社、宏為科技開發有限公司、台灣省地方文化研究學會、正華資訊股份有限公司、廈門納網科技股份有限公司與個人負責營運。

18家來自台中！江肇國：不能容忍

江肇國12日晚間11點30分在臉書指出，查證網域資料後，赫然發現其中有18家網媒竟然都設立在台中市！「這樣的高比例實在令人不得不質疑，難道台中市已經成為中國不實新聞的根據地了嗎？」他表示，台中市不能再對這些紅色滲透毫不設防！

江肇國認為，台中市警局應該要配合國安單位及NCC，共同追查這些假新聞，經發局也該了解這些公司的運作及資金來源，「我們尊重新聞自由，但絕不希望台中成為中國對台統戰的破口，也不能再容忍台中被當成中國內容農場的集散地！」

江肇國臉書全文

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