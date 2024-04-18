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網友闖直播間問「習近平是獨裁者嗎？」 中國網紅慘遭封禁！

中國網紅「戶晨風」開直播被一名網友詢問「習近平是獨裁者嗎？」，沒多久他的B站帳號被封禁。（圖翻攝自X平台）

中國網紅「戶晨風」開直播被一名網友詢問「習近平是獨裁者嗎？」，沒多久他的B站帳號被封禁。（圖翻攝自X平台）

2024/04/18 21:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾因拍攝農村貧苦老人生活，而遭全網封殺的中國網紅「戶晨風」，近日開直播時一名網友詢問「習近平是獨裁者嗎？」嚇得戶晨風魂飛魄散，爆氣痛罵、數落該網友的不是，沒多久後他的平台帳號還是被無情封禁。至於提問的網友，今天（18日）突然音訊全無，不少反共KOL疾呼關注。

戶晨風近日在bilibili（B站）開直播，並開放粉絲連線通話問問題，不料一名網友進到直播間後，劈頭就問「你認為習近平他是獨裁者嗎？」話音剛落，戶晨風就嚇得趕緊切掉連線，接著開始爆氣：「我X！這種人嚴重違反直播規範！我第一時間給他掛掉了，這種人瘋了吧！我的天啊！這種人太可怕了，肯定有人找他的，你怎麼能違反直播規範呢？你自己承擔自己的法律後果！」

戶晨風似乎也相當害怕，不斷對著直播鏡頭強調，自己第一時間就切斷與該名網友的通話，還說「這不是說喝不喝茶這麼簡單了，你就看你進不進去（坐牢）吧！你擱我這口嗨呢！就這貨就等著進去吧。來我直播間，咱們大家聊聊各自的觀點，聊點正能量的事就行了！我跟你講，我治不了你，有人能治你！網路不是法外之地！」

僅管戶晨風激烈指責該網友，但其B站帳號還是被封禁，戶晨風的微博帳號也被禁言，最後更新是4月8日，微博上有關此事的討論也被查禁。

至於這位詢問習近平是不是獨裁者的網友，17日突然聯繫多名海外反共KOL，包括台灣YouTuber「八炯」，透露當局已經在找他，因為他是用奶奶的手機號註冊的B站帳號作使用，公安已經找到他奶奶，公安要求18日到公安局說明清楚。該網友因為擔心被消失，因此聯繫外界，希望有人關注其安危。「八炯」今晚也發布影片表示，現在該網友音訊全無，聯絡不到人，希望大家把這件事分享出去。

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