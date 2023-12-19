大快人心！帶頭大鬧日本餐館小粉紅 傳出已潛逃回中國

中國網紅「油頭四六分」從本月9日，帶頭大鬧日本餐館「西太后」，近日傳出他已在事發後偷偷返回中國。（圖擷取自@roaneatan 社群平台「X」，本報合成）

2023/12/19 19:52

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京一間中華料理餐館「西太后」，因疫情期間在門口張貼寫有「中國和韓國人禁止入內」字條，結果從月初不斷遭到旅日的中國小粉紅惡意騷擾，所幸店家事後聽從熱心台灣網友建議，改張貼與中國有關的敏感詞句和圖文，成功阻止小粉紅繼續鬧事。而最初帶頭大鬧店家的小粉紅「油頭四六分」，傳出已偷偷返回中國。

從本月9日起，多名旅日的中國網紅打著「愛國」名目，不斷惡意滋擾中華料理餐館「西太后」，而最先帶頭與店家發生爭執的中國網紅，為長期旅居日本、在中國社群平台「bilibili」擁有60.4萬粉絲的美食網紅「油頭四六分」。據了解，他自今年日本8月底開始排放福島第一核電廠含氚廢水後，便靠著拍攝「反日影片」大賺愛國流量。

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這群小粉紅的失控行為，也讓日本網友的反中情緒升高，更引起前日本足立區議員松丸誠、前日本陸上自衛官後藤たけし等人關注，紛紛到場聲援老闆，同時盡全力保護店家不受滋擾。事後老闆聽從熱心台灣網友的教戰守則，從15日改張貼有「8964」、「香港獨立」、「習維尼」等涉及中國敏感字眼或圖案的海報，成功讓小粉紅不敢再來。

而帶頭鬧事的中國網紅「油頭四六分」，事後仍有繼續到場拍片，但他與同夥並未注意鏡頭拍到禁語海報，就將影片上傳至bilibili、抖音、微博等社群平台，結果遭到檢舉下架，未來再犯就會鎖帳號。就在昨（18）日，不少日本和台灣網友發現，「油頭四六分」似乎已悄悄返回中國，因為他在自己bilibili帳號上的發文，IP所顯示位置為中國湖南。

消息傳出後，「反共成功」的捷報讓日本無數網友歡聲雷動，更紛紛留言感謝台灣人的熱心幫助，「恭喜！普天同慶！」、「台日友好！非常謝謝台灣人協助！」、「住吉&山口：亂我東瀛者，雖遠必誅」、「能躲回中國，那之前為什麼要在日本？」、「日本政府應該註銷他的日本籍並且永久不得入境」、「小粉紅就是在最安全的地方最勇敢，一旦有風險立馬慫」。

另有網友留言討論，號稱已拿到日本籍的「油頭四六分」，突然返回中國的原因，不知道是否與網路流傳「日本黑道要『處理他與犯案同夥』」的消息有關。對此，目前「油頭四六分」僅在bilibili發文指控，日本社會正在「大肆宣揚暴力搞人身威脅」，同時怒嗆一名女網友，因為對方質疑他在影片中的翻譯，是為了引起同胞仇日情緒而故意亂翻，藉此提高觀看流量。

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