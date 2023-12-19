大快人心！帶頭大鬧日本餐館小粉紅 傳出已潛逃回中國
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京一間中華料理餐館「西太后」，因疫情期間在門口張貼寫有「中國和韓國人禁止入內」字條，結果從月初不斷遭到旅日的中國小粉紅惡意騷擾，所幸店家事後聽從熱心台灣網友建議，改張貼與中國有關的敏感詞句和圖文，成功阻止小粉紅繼續鬧事。而最初帶頭大鬧店家的小粉紅「油頭四六分」，傳出已偷偷返回中國。
從本月9日起，多名旅日的中國網紅打著「愛國」名目，不斷惡意滋擾中華料理餐館「西太后」，而最先帶頭與店家發生爭執的中國網紅，為長期旅居日本、在中國社群平台「bilibili」擁有60.4萬粉絲的美食網紅「油頭四六分」。據了解，他自今年日本8月底開始排放福島第一核電廠含氚廢水後，便靠著拍攝「反日影片」大賺愛國流量。
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這群小粉紅的失控行為，也讓日本網友的反中情緒升高，更引起前日本足立區議員松丸誠、前日本陸上自衛官後藤たけし等人關注，紛紛到場聲援老闆，同時盡全力保護店家不受滋擾。事後老闆聽從熱心台灣網友的教戰守則，從15日改張貼有「8964」、「香港獨立」、「習維尼」等涉及中國敏感字眼或圖案的海報，成功讓小粉紅不敢再來。
而帶頭鬧事的中國網紅「油頭四六分」，事後仍有繼續到場拍片，但他與同夥並未注意鏡頭拍到禁語海報，就將影片上傳至bilibili、抖音、微博等社群平台，結果遭到檢舉下架，未來再犯就會鎖帳號。就在昨（18）日，不少日本和台灣網友發現，「油頭四六分」似乎已悄悄返回中國，因為他在自己bilibili帳號上的發文，IP所顯示位置為中國湖南。
消息傳出後，「反共成功」的捷報讓日本無數網友歡聲雷動，更紛紛留言感謝台灣人的熱心幫助，「恭喜！普天同慶！」、「台日友好！非常謝謝台灣人協助！」、「住吉&山口：亂我東瀛者，雖遠必誅」、「能躲回中國，那之前為什麼要在日本？」、「日本政府應該註銷他的日本籍並且永久不得入境」、「小粉紅就是在最安全的地方最勇敢，一旦有風險立馬慫」。
另有網友留言討論，號稱已拿到日本籍的「油頭四六分」，突然返回中國的原因，不知道是否與網路流傳「日本黑道要『處理他與犯案同夥』」的消息有關。對此，目前「油頭四六分」僅在bilibili發文指控，日本社會正在「大肆宣揚暴力搞人身威脅」，同時怒嗆一名女網友，因為對方質疑他在影片中的翻譯，是為了引起同胞仇日情緒而故意亂翻，藉此提高觀看流量。
如果跟我一樣懷疑有使用VPN的人，剛剛已經確認日方資訊推主的最新資訊，油頭有吃著只有中國才有的串烤跟麻辣蝦～所以應該真的已經回到中國了！— 顏樽譜 （@gandalfingrey） December 18, 2023
【中国人、中華料理店嫌がらせ襲撃事件】— 松丸まこと 元足立区議会議員 （@seiryukai） December 18, 2023
“油頭四六分” が、中国へ逃げ帰ったもようです。 今日の、やっちゃえオッサン！松丸まことTV で、お話ししましたが、私は、警察から忠告が入ったのではないかと “推測” します。 ともあれ、今後も外国人による犯罪行為抑止のために追及を強化しましょう！ https://t.co/Glww94y7u4
西太后さんに嫌がらせをした中国人インフルエンサーの真実を語る暴露動画を女性が投稿。— ロアネア@最多情報源バズニュース （@roaneatan） December 18, 2023
登録者やいいねを稼ぐための悪質な翻訳などで視聴者をあざむいた、と指摘。更には中国の現状と差別について完璧な指摘を行った
「お店が中国人を断っているのはウイルスの為だと看板に書いてあります。… https://t.co/nvRBwmRfs9 pic.twitter.com/GW4pHtkJYE
日本語版の差し入れ入りました〜。 pic.twitter.com/IJKalEypzy— 台湾史.jp （@Formosanhistory） December 18, 2023
続報。????????へ逃げたのは間違いないが、TikTokの LIVEで話してるのは台湾の悪口っぽい。— 台湾史.jp （@Formosanhistory） December 18, 2023
たぶん、今回の顛末での日台タッグへの恨み節やな（ ´⊿`）y-~~
あいつら小日本に入れ知恵しやがってと。
改めて、「魔除け」をアドバイスしてくれた台湾人@JamesHsiehtw さん始め台湾の方々に拍手と御礼を???????? https://t.co/zG3VJVcctR pic.twitter.com/GX43QUFqXB