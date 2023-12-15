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日本餐館獲指點貼滿「8964習維尼」 前議員也到場支持

日本東京的中華餐館「西太后」，從本月初開始遭到大量中國小粉紅惡意騷擾，今日傳出老闆接受台灣網友的建議，張貼「8964」和「習維尼」圖案的辱華海報。（圖擷取自@JamesHsiehtw 社群平台「X」，本報合成）

日本東京的中華餐館「西太后」，從本月初開始遭到大量中國小粉紅惡意騷擾，今日傳出老闆接受台灣網友的建議，張貼「8964」和「習維尼」圖案的辱華海報。（圖擷取自@JamesHsiehtw 社群平台「X」，本報合成）

2023/12/15 18:05

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京的中華餐館「西太后」，因店門口張貼一張「中國和韓國人禁止入內」的字條，從本月9日起，不斷遭旅日的中國小粉紅惡意騷擾，即便店家被中國大使館施壓，將自字條撤下也一樣。對此，就有台灣網友傳授數個跟中國有關的敏感詞句和圖文，今日傳出老闆已接受建議，在店門張貼「8964」和「習維尼」圖案的海報。

據了解，中華餐館「西太后」的老闆在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發期間，為保護家人和顧客，才張貼「中國人禁止入內」和「韓國人禁止入內」的字條。不料疫情結束後，竟因此被許多旅日的中國網紅兼小粉紅，刻意上門找碴、一邊拍「愛國」影片大賺流量，事後更傳出店家被中國大使館施壓將字條撤下，但仍有許多小粉紅繼續到場騷擾，令店家一度短暫停業。

事件曝光後，罕見引起許多日本人反中情緒升高，眾人更主動幫店家尋找，能有效擊退這群為流量成瘋魔狀態小粉紅。對此，就有與小粉紅交戰經驗豐富的台灣網友，熱心向老闆分享幾個實用妙招，建議在店裡貼滿「64天安門」、「支持台獨」、「支持港獨藏獨疆獨」等敏感字條，此法受到數萬名日本網友協助翻譯、轉發，目前老闆已採納部分建議，在店門口張貼「習維尼」等涉及中國敏感字眼的海報。

不僅如此，前日本足立區議員松丸誠、前日本陸上自衛官後藤たけし，也到場聲援老闆，他們表示會盡全力保護店家，不被中國小粉紅惡意騷擾，同時協助店家尋找適合的法律途徑，制裁這些暴徒。另有日本網友透露，最先帶頭鬧事的中國網紅「油頭四六分」，仍在找機會拍新的愛國影片，哪怕被日本人以寫有「天安門」等字條阻撓拍攝，他僅將會被中共封鎖帳號的畫面碼掉，並將影片上傳。

台灣網友建議的反制中國小粉紅手段，被日本網友大量轉傳。（圖擷取自@Aikokusya6 社群平台「X」，本報合成）

台灣網友建議的反制中國小粉紅手段，被日本網友大量轉傳。（圖擷取自@Aikokusya6 社群平台「X」，本報合成）

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