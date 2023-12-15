日本餐館獲指點貼滿「8964習維尼」 前議員也到場支持
日本東京的中華餐館「西太后」，從本月初開始遭到大量中國小粉紅惡意騷擾，今日傳出老闆接受台灣網友的建議，張貼「8964」和「習維尼」圖案的辱華海報。（圖擷取自@JamesHsiehtw 社群平台「X」，本報合成）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京的中華餐館「西太后」，因店門口張貼一張「中國和韓國人禁止入內」的字條，從本月9日起，不斷遭旅日的中國小粉紅惡意騷擾，即便店家被中國大使館施壓，將自字條撤下也一樣。對此，就有台灣網友傳授數個跟中國有關的敏感詞句和圖文，今日傳出老闆已接受建議，在店門張貼「8964」和「習維尼」圖案的海報。
據了解，中華餐館「西太后」的老闆在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發期間，為保護家人和顧客，才張貼「中國人禁止入內」和「韓國人禁止入內」的字條。不料疫情結束後，竟因此被許多旅日的中國網紅兼小粉紅，刻意上門找碴、一邊拍「愛國」影片大賺流量，事後更傳出店家被中國大使館施壓將字條撤下，但仍有許多小粉紅繼續到場騷擾，令店家一度短暫停業。
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事件曝光後，罕見引起許多日本人反中情緒升高，眾人更主動幫店家尋找，能有效擊退這群為流量成瘋魔狀態小粉紅。對此，就有與小粉紅交戰經驗豐富的台灣網友，熱心向老闆分享幾個實用妙招，建議在店裡貼滿「64天安門」、「支持台獨」、「支持港獨藏獨疆獨」等敏感字條，此法受到數萬名日本網友協助翻譯、轉發，目前老闆已採納部分建議，在店門口張貼「習維尼」等涉及中國敏感字眼的海報。
不僅如此，前日本足立區議員松丸誠、前日本陸上自衛官後藤たけし，也到場聲援老闆，他們表示會盡全力保護店家，不被中國小粉紅惡意騷擾，同時協助店家尋找適合的法律途徑，制裁這些暴徒。另有日本網友透露，最先帶頭鬧事的中國網紅「油頭四六分」，仍在找機會拍新的愛國影片，哪怕被日本人以寫有「天安門」等字條阻撓拍攝，他僅將會被中共封鎖帳號的畫面碼掉，並將影片上傳。
我要特別稱讚這個日本中華料理西太后的老闆— James Hsieh （@JamesHsiehtw） December 15, 2023
你的挑圖品味真的一流
這兩張對小粉紅都一刀斃命，絕對閃遠遠
老闆是找圖天才 pic.twitter.com/qxQ3qQdI8i
中国人に荒らされているお店に向けて、ある台湾人インフルエンサー（フォロワー数：私の倍）からの切実なアドバイス。— 台湾史.jp （@Formosanhistory） December 13, 2023
さすがは中国人のあしらいに関しては一日の長がありはるかに経験豊富な台湾人、いいツボをついている。
中国人のあしらいは台湾人から学ぼう。 pic.twitter.com/tYMTgvYbPF
これでもいいですよ。鬱陶しい中国人TikTokerなんかいたら、スマホに保存して全画面にしてさっと表示して彼らの画面内に入ってやればいいんです。声を出す必要もありません。— 台湾史.jp （@Formosanhistory） December 14, 2023
AIが反応すればこっちのもの。 https://t.co/zhfrfApNGX pic.twitter.com/yyV6XXYAZ7
中国人の嫌がらせと一人で戦っている、中華料理店 “西太后” のマスター。 昨日、入れ替わり立ち替わりで、中国人の嫌がらせがあり、警察は防犯警戒監視カメラを設置。 警察はマスターに身の危険があるとして、しばらく店を閉めるか張り紙を剥がすかの対応をアドバイス。… https://t.co/R1MKlYqXyT pic.twitter.com/Hr6nhEQiWZ— 松丸まこと 元足立区議会議員 （@seiryukai） December 14, 2023
ありがとうございます。— 松丸まこと 元足立区議会議員 （@seiryukai） December 14, 2023
店主にお伝えいたします。
引き続き、中国人グループから営業妨害を受けている西太后を守る活動、中国人によるヤミ畑不法占拠問題や密漁・不法投棄問題に取り組んで参りますので、ご支援の程よろしくお願い致します。— 後藤たけし（令和タケちゃんchannel） （@wyverns15611302） December 15, 2023
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《みずほ銀行 口座 560-4041130 後藤》…
⑮今度は西太后さんが対策を実施https://t.co/EhBabk5s8H— ロアネア@最多情報源バズニュース （@roaneatan） December 15, 2023