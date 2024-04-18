會見波蘭總統談烏克蘭與中東 川普稱挺波到底

美國前總統兼共和黨準總統候選人川普（左）17日在紐約會見來訪的波蘭總統杜達（右）。（美聯社）

2024/04/18 17:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前總統川普與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）17日在紐約會面並論及烏克蘭與中東問題，席間篤定代表共和黨問鼎白宮的川普告訴杜達，他會「力挺波蘭到底」。

將於2025年卸任的杜達，是川普在2017到2021年擔任美國總統期間偏愛的國際合作夥伴之一，兩人互稱是朋友。

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相較之下，許多其他歐洲國家領袖擔心向來推崇俄羅斯總統普廷的川普回鍋白宮，因為這意味華府將會減少對波蘭東鄰烏克蘭以及北大西洋公約組織（NATO）的支持。

川普在杜達抵達川普大樓時告訴記者：「波蘭人愛他（杜達）……這可不容易辦到，但他做得很好，他是我的朋友……我們力挺波蘭到底」。

波蘭自俄羅斯2年多前全面入侵烏克蘭以來一直力挺烏國，期間曾遭俄國飛彈數度入侵領空，引發歐盟與北約成員國擔憂。

川普競選團隊表示，川杜會面時曾討論杜達的提議，即北約成員國提高國防支出在國內生產毛額（GDP）的佔比，從現行的至少佔國內生產毛額（GDP）2%調升至至少3%。

川普團隊說，川杜還討論俄烏戰爭、以色列在中東的衝突，以及許多其他有關世界和平的主題。

晚餐後，杜達表示這是「一次友好的會面，氣氛非常好」。杜達刻在紐約出席聯合國會議，19日將轉赴加拿大。

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