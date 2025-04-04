蘋果App Store驚見「盜版GPT」 網友付費後驚覺受騙

左邊是Open AI所開發的ChatGPT，右邊則是仿冒品。（圖擷取自 Apple App Store）

2025/04/04 16:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕OpenAI旗下的ChatGPT近日推出圖像生成新功能，使得近日在各大社群平台出現大量「吉卜力風」圖片，因用戶暴增。有網友發現在Apple App Store有一款與ChatGPT外觀與名稱非常相似的「ChatGTP」應用程式，但在下載付費後發現並非官方APP。

根據Apple App Store資料，「ChatGTP」與正版「ChatGPT」的LOGO都是白底與黑色線條，而兩者名稱只有1個英文字母順序不一樣，而「ChatGTP」是8個月前上架，開發者名為「勝濤 楊」，該名稱並無開發其他應用程式的紀錄，應用程式的版權歸「© janitor.ai」所有，但市面上名為「Janitor AI」的應用程式卻無「勝濤 楊」的紀錄。

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許多網友發現被騙後都給出1星評論「不是open AI開發的，還要跟人收錢，不能生成適合的圖像，利用ChatGPT的名義跟平台，卻只是個搬運仔」、「沒品質還死要錢，講沒幾句就要收費，無法製圖、無法回答問題」、「程式寫的太爛任何字都沒法傳」。

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「ChatGTP」是8個月前上架，開發者名為「勝濤 楊」，該名稱並無開發其他應用程式的紀錄，應用程式的版權歸「© janitor.ai」所有，（圖擷取自 Apple App Store）

有網友下載後驚覺受騙。（圖擷取自 Apple App Store）

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