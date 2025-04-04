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    川普肖像印上去 價值1.65億「金卡簽證」長這樣

    川普展示價值500萬美金的金卡。（美聯社）

    川普展示價值500萬美金的金卡。（美聯社）

    2025/04/04 15:50

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今年2月推出「金卡（gold card）」簽證新制，只要花費500萬美元（約新台幣1.65億元）就能獲得美國公民身份的「金卡」簽證。而這張金卡模樣也在近日曝光。

    綜合外媒報導，川普在3日搭乘空軍一號飛往邁阿密時向媒體發表談話，並展示了這張價值500萬美金的金卡。川普邊拿著卡片邊說：「只要500萬美元，這張卡就是你的了。」有記者問他，誰是金卡的第一個買家？川普笑回：「我。」不過川普表示，他並不知道第二張卡的買家是誰。他還笑問現場記者：「有人想買嗎？」

    從川普展示的卡片中可見，卡片上印著川普本人的臉，另外還寫著「川普卡」並且印有500萬美元的標記，而背景除了川普外，還有自由女神的圖像，整張卡片金光閃閃。

    川普先前表示，他將用所謂的「金卡」取代「EB-5」移民投資者簽證計劃，該計劃允許擁有大筆資金、創造或保住美國就業機會的外國投資者成為永久居民。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前在接受媒體訪問時表示，「金卡」簽證計畫相當受歡迎，短短1天內就賣出1000張金卡。

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