矢口否認遭以色列空襲 伊朗官員控美國媒體造假

伊朗國家網路安全中心暨太空總署發言人達利里安（Hossein Dalirian，見圖）矢口否認遭以軍空襲，並指控美國媒體造假。（圖取自社群X @HosseinDalirian，本報合成）

2024/04/19 16:31

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗伊斯法罕（Isfahan）19日清晨傳爆炸巨響，但伊方矢口否認遭襲，伊朗官員更在社群平台上指控美國媒體造假，聲稱爆炸僅為外國「四軸無人機」意圖闖入失敗，十分可笑。

綜合媒體報導，伊朗伊斯法罕今（19）日驚傳爆炸聲響，以伊雙方對此各執一詞，以色列稱已對伊朗發動攻擊，伊朗則稱成功擊落3台無人機，沒有損傷。

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對此，伊朗國家網路安全中心暨太空總署發言人達利里安（Hossein Dalirian）下午也在社群平台X上發文指控美國媒體報導「全非事實」。

達利里安聲稱，目前伊斯法罕或其他任何地區，皆沒有外國空襲發生，只不過是他們飛行「四軸無人機」（quadcopters）失敗而被擊落的可笑意圖。

據悉，德媒BNE Intellinews報導稱，當地記者巡視伊斯法罕後確實沒有發現任何爆炸損害發生；英媒《每日電訊報》（The Telegraph）則引述伊斯法罕當地民眾說法指出，「目前城市內一切看起來正常」。

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تا این لحظه، هیچ حمله هوایی از بیرون مرزها به اصفهان یا نقاط دیگر کشور نشده است و صرفا تلاش ناکام و حقیرانه‌ای با به پرواز درآوردن کوادکوپتر داشته‌اند که کوادکوپترها هم ساقط شده‌اند



خبرسازی رسانه‌های آمریکایی صحت ندارد — Hossein Dalirian （@HosseinDalirian） April 19, 2024

伊朗國家網路安全中心暨太空總署發言人達利里安（Hossein Dalirian，見圖）矢口否認遭以軍空襲，並指控美國媒體造假。（圖取自社群X @HosseinDalirian）

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