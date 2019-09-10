中共藉少數民族運動會高喊「一家親」 私下狂拆穆斯林標誌

2019-09-10 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國少數民族傳統體育運動會剛落幕，長期關注中國人權問題及宗教自由的《寒冬》雜誌今日刊文指出，中國政府利用運動會展示各民族團結「一家親」的和諧畫面，不過私下卻狂拆穆斯林的信仰標誌。

《寒冬》報導指出，中國少數民族傳統體育運動會於9月8日河南省會鄭州市舉行，在運動會開幕前，「中華民族一家親」、「中華民族大團結」等宣傳海報遍佈鄭州大街小巷，不過對當地穆斯林來說，這些宣傳海報就像一記耳光打在他們身上，因為當局早在運動會召開之前，鄭州市多處清真寺無數具有民族特徵和宗教意味的標誌就遭到強拆。

報導提到，7月初，鄭州市兌周村一清真寺圓頂遭工人用大錘拆除，當地一穆斯林表示「清真寺圓頂效仿阿拉伯國家的建造風格，但現在國家有政策，（中華）56個民族必須具有中國特色」，另外，6月22日至7月1日期間，僅鄭州市賈峪鎮就有至少4座清真寺的圓頂及新月標誌被拆，有的是被砸成碎片，有的則是被封蓋，看上去就像在屋頂又蓋了一個小房子。

此外，有一飯店老闆透露，就連車輛、飯店和酒店內與信仰有關的標誌、文字也都被強令拆除，「如果不摳掉標誌在路上行駛，警察會扣押車子」。

報導認為，過去的一年，中共當局打著「民族一家親」的旗號，派遣百萬黨員幹部入住新疆維族穆斯林家庭，以極端入侵性的手段監控、掌握穆斯林的私生活以及他們的政治觀點，「一家親」實則為中共打壓，同化少數族裔的一種手段。

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