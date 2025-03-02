不滿住院醫師公定價建議 醫師工會盼修醫療法留人

台北市醫師職業工會呼籲衛福部加快推進「醫療法」醫師勞權專章修法，以挽救眼下醫院醫師大舉流失的棘手困境；圖為情境照。圖中人物與本文無關。（資料照）

2025/03/02 15:12

〔記者林惠琴／台北報導〕近來急診壅塞及醫護人力短缺狀況備受社會關注，針對有媒體報導指出，台大醫院副院長婁培人建議政府將住院醫師薪資鎖定在6至8萬元的公定價，避免私立醫院爭搶人才，台北市醫師職業工會呼籲衛福部加快推進「醫療法」醫師勞權專章修法，以挽救眼下醫院醫師大舉流失的棘手困境。

醫療現場除了護理師不堪負荷持續出走之外，就連公立醫院急診主治醫師也必須同時照顧多達30、40位病人，年輕住院醫師眼見如此高壓環境，薪資待遇卻遠落後於私立醫院，致使急重症科別的招募難度雪上加霜。

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針對媒體報導婁培人的住院醫師薪資公定價建議，台北市醫師職業工會指出，台大作為龍頭醫院不僅不思進取，反倒還想拉著其他醫院向下沉淪，呼籲台大醫院見賢思齊，切實提升住院醫師待遇，自然能改善招生狀況。

台北市醫師職業工會說明，公立醫院進用的約聘（聘用）住院醫師，其薪給表及相關待遇均是經上級機關核可後即可施行，相比於榮總及三軍總醫院等其他公立醫院體系，教育部旗下包含台大在內的住院醫師待遇卻是長年墊底，台北榮總更從去年6月起一口氣加月薪6000元以提高招募及留任誘因，呼籲與其拿公立醫院作為推託藉口，不如向教育部好好爭取預算，早日洗刷台大醫院的慣老闆惡名。

其次，年輕醫師面對大型醫院高壓低薪的惡劣勞動處境，大可在完成2年PGY（西醫畢業後一般醫學訓練計畫）後就轉任診所乃至自行開業，如今就業市場途徑越發多元，大型醫院的吸引力正迅速萎縮，倘若不切實提高待遇而天真緊抱「光環」自居，只怕加速慘淪歷史灰燼。

再來，醫師勞動權益法制保障，上路近6年仍原地踏步，覆蓋僅及私立醫院住院醫師，反觀公立醫院約聘（聘用）住院醫師、受僱主治醫師均遭摒除在外，多數醫師與醫院所簽合約如同「賣身契」，不僅薪資結構高度黑箱、工作權存續無所保障，包含支援調動、職災補償及退休金等基本權益更是付之闕如，呼籲衛福部加快推進「醫療法」醫師勞權專章修法，切實由制度面保障醫師權益，挽救眼下醫院醫師大舉流失的棘手困境。＃

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