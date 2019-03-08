商用太空船快成真了！SpaceX飛龍號旅行6天成功降落大西洋

2019-03-08 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕太空科技公司SpaceX的可載人商用太空船「飛龍號（Crew Dragon）」在進行完6天的太空旅行後，今日成功降落、回到地球，是太空科技商用化與美國太空科技的一大步。

綜合外電報導，太空科技公司SpaceX在美東時間3月2日凌晨2點49分（台灣時間當日下午3點49分）時，用SpaceX的可重覆使用火箭「獵鷹9號（Falcon 9）」將「飛龍號」送上地球軌道。今日美東時間凌晨2點30分（台灣時間今日下午3點49分）「飛龍號」正式載著假人「里普利（Ripley）」與大約136公斤重的貨物脫離國際太空站（ISS），並於美東時間上午8點45分左右（約台灣時間晚上9點45分）降落在大西洋上。

本次實驗飛行的成功，不只意味著商用太空飛行的進步，對於從2011年一直依靠俄羅斯科技出任務的NASA而言也是個好消息，未來NASA將會向SpaceX購買「飛龍號」的「車票」，目前NASA已經選好了第1批搭乘「飛龍號」的太空人，正在訓練太空人們熟悉「飛龍號」設計，而SpaceX也可以將「車票」賣給其他國家的航空機構，或其他私人航空機構。

在正式上線飛行之前，「飛龍號」還需要到NASA的佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）進行最後的測試，確保太空艙在遇到強烈的空氣動力學壓力時，仍能保持安全。

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