SpaceX可載人太空船發射成功！ 載的人是…

2019-03-02 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天美東時間凌晨2點49分（台灣時間下午3點49分），太空科技公司SpaceX的「獵鷹9號（Falcon 9）」火箭和可載人「飛龍號（Crew Dragon）」太空船發射升空，美國時間凌晨3點，飛龍號脫離獵鷹9號，進入地球軌道，美國太空總署佛（NASA）州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）與加州SpaceX控制中心同時響起熱烈的歡呼聲。

綜合媒體報導，NASA署長布萊登斯坦（James Bridenstine）將此次飛行描述為「關鍵性的時刻」，他表示，「這是自2011年來首次，我們就快要能從美國國土、用美國火箭、把美國太空人送進太空。」這次試飛任務對SpaceX和NASA恢復載人太空飛行的目標而言，是重大里程碑。

除了運送181公斤的補給品和貨物，這次任務也將測試自動對接系統，以及大氣返航的隔熱保護。美國太空人麥克林（Anne McClain）和加拿大太空人聖賈克（DavidSaint-Jacques）也將在飛龍號抵達國際太空站（International Space Station，ISS）後，測試和檢查飛龍號的駕駛艙。

另外，雖然這次飛行沒有載人，不過，飛龍號上載有一個名為「里普利（Ripley）」的假人，命名靈感延續SpaceX取材科幻角色的傳統，來自電影《異形》系列的女主角。除了模擬真人重量，假人身上也裝有各種感測儀器，以及用來評估未來供真人搭乘時的舒適度。倘若包括「逃生測試」等關卡都順利完成，最快今年7月，NASA太空人霍利（Doug Hurley）和貝肯（Bob Behnken）就會坐進飛龍號，進行第2次試飛任務。

飛龍號預計台灣時間明天（3日）下午7點與ISS進行自動對接，8日重返大氣層，降落在大西洋海面。

自從美國太空梭計畫在2011年結束後，NASA太空人每次都必須和俄國太空船「聯合號」（Soyuz）租用座位。為了解決來回ISS一趟每人要價8200萬美元（約新台幣25.3億元）的問題，NASA於2014年砸下80億美元（約新台幣2469億元）與波音（Boeing）公司和SpaceX簽約，研發載人太空船。而波音公司預計將於4月進行載人太空船的試飛測試。

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