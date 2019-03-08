最遙遠天體外型罕見！ NASA製立體視圖讓民眾一飽眼福

2019-03-08 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕NASA新視野號元旦飛越距地球65億公里的「終極遠境」（Ultima Thule），其罕見外型與人類過往熟知天體均不相同，NASA今天上傳終極遠境的立體視圖，讓民眾可輕易透過3D眼鏡，一覽這人類飛行器拜訪過最遙遠天體的立體外貌。

美國太空總署（NASA）美國時間7日在網站發布「終極遠境」的立體視圖，利用新視野號逐次回傳的觀測照片，拼湊出這個外型特異天體的實際外貌，再藉由相關技術製造出3D立體圖。

NASA科學家指出，這個立體圖問世，不僅能滿足一般民眾對此天體的好奇心，讓普羅大眾更進一步接觸宇宙奧妙，更有助團隊相關研究進行。新視野號副項目科學家史賓賽（John Spencer）直言，這個3D視圖相當有價值，有助團隊理解終極遠境的真正外貌與運動軌跡。

NASA此前表示，儘管新視野號高速飛越，在某方面限制對「終極遠境」真實形狀的探索，但新資訊證實「終極遠境」比預期更為平坦，科學家從來沒有看過這樣的天體，「這無疑會激發出太陽系形成之初的新理論」。

動圖：終極遠境的運動軌跡

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