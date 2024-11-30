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    劍指中企！美擬對東南亞4國太陽能板 課徵271％反傾銷稅

    美商務部初步調查裁定，在東南亞4國設有產線的中國太陽能業者涉反傾銷行為。（法新社檔案照）

    美商務部初步調查裁定，在東南亞4國設有產線的中國太陽能業者涉反傾銷行為。（法新社檔案照）

    2024/11/30 21:02

    〔編譯魏國金／台北報導〕美國商務部29日公布初步調查報告顯示，中國企業在柬埔寨、馬來西亞、泰國與越南生產的太陽能板，以低於美國生產成本銷售，預計對來自此4國的太陽能板進口產品，課徵最高271%的反傾銷關稅。

    彭博報導，該初步報告是美國太陽能板業者取得的另一勝利，他們指控這些廉價進口產品正傷害他們的業務，破壞政府扶植在地供應鏈的投資。該調查也是美國製造商對抗海外對手的最新行動。

    今年4月，美國「太陽能製造貿易委員會聯盟」向美國商務部提出申訴，指控在這些東南亞國家設有產線的大型中國業者，透過傾銷廉價太陽能板，導致全球價格崩跌。這是該組織今年提出的第2起訴願，第1起是指控來自此4國的太陽能產品，不公平的從政府補貼中受惠，該初步調查於兩個月前公布。

    該組織成員包括總部設在亞利桑那州的第一太陽能公司（First Solar）、韓商Hanwha Qcells與Mission Solar Energy公司等。12年前美國對中國太陽能產品課徵類似的反傾銷關稅，致使中國業者將產線轉移至不受該關稅衝擊的其他亞洲國家。

    路透報導，美國商務部29日公布的初步裁決顯示，依據個別企業，將對來自柬埔寨等4國的太陽能板課徵21.31%至271.2%反傾銷稅，比如中國晶科能源在馬來西亞生產的產品將課徵21.31%關稅，在越南的產品課徵56.51%關稅。

    天合光能在泰國生產的產品課徵77.85%關稅，越南廠生產的產品課徵54.49%關稅。反觀，Hanwha Qcells在馬來西亞生產的產品不徵收反傾銷稅，不過10月間，商務部預計對該公司課徵14.72反補貼稅。

    美國商務部對此兩起訴願的最終裁決將於明年4月18日公布。美國安裝的太陽能板多數在海外生產，約80%進口自上述4個東南亞國家。

    訴願首席律師布萊特比爾（Tim Brightbill）指出，「透過這些初步裁定的關稅，我們更接近解決多年來有害的不公平貿易，並保護價值數十億美元美國太陽能製造與供應鏈的新投資」。

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