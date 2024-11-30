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    反中急先鋒！川普新內閣立場強硬 準國務卿盧比歐力挺台灣

    總統賴清德（右）與美國準國務卿盧比歐（左）。（取自賴清德社群）

    總統賴清德（右）與美國準國務卿盧比歐（左）。（取自賴清德社群）

    2024/11/30 20:01

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普即將上任，新內閣引發外界高度關注，其中，國務卿提名人盧比歐（Marco Rubio）被稱為「反中急先鋒」，長期支持台灣，並推動多項法案強化台美關係。他還因批評中國新疆與香港政策，被北京制裁，外界關注未來盧比歐能否順利以國務卿身分訪問中國。

    《CNN》 報導指出，盧比歐的對中立場不僅體現在對台灣的支持上，也延伸至推動美國對中國採取更強硬的外交政策。他此前主導多項法案，包括加速對台軍售、加強台美經濟合作等，並多次批評中國在新疆的種族滅絕行為及在香港的民主鎮壓。作為準國務卿，他在川普的新內閣中扮演關鍵角色，外界也預期他將是美中關係的重要變數。

    國安顧問提名人瓦爾茲（Mike Waltz）則認為中國共產黨正與美國進行「冷戰」，美國應將更多戰略重點放在亞太地區，尤其是為可能的武力犯台做好準備；而國防部長提名人赫格塞斯（Pete Hegseth）則警告，中國的軍事行動旨在擊敗美國，實現全球主導地位。

    新內閣中的多位提名人，都以對中國持強硬立場而聞名，顯示川普之後可能在經濟和安全領域，對中國採取更為強硬的政策。專家認為，未來四年，美中在台灣問題上的角力恐更激烈，台灣需密切關注兩國關係動態，以評估潛在影響。

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