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新北年取締5萬件砂石車違規 土城奪冠

新北市土城承天路、忠義路一帶因多處工地同時開挖，每天上百台砂石車途經狹窄路段，甚至因砂石車駕駛違停占路買早餐，造成車龍從土城平面道路回堵到福高三峽路段。（記者吳仁捷攝）

新北市土城承天路、忠義路一帶因多處工地同時開挖，每天上百台砂石車途經狹窄路段，甚至因砂石車駕駛違停占路買早餐，造成車龍從土城平面道路回堵到福高三峽路段。（記者吳仁捷攝）

2023/11/26 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城承天路、忠義路砂石車出入險象環生，引發民怨，被用路人譏為「砂手公路」。新北市交通大隊統計，新北市每年約取締五萬餘件砂石車違規，以土城區最多，其次為板橋、林口區，其中不少是超載挨罰，而超載也成為肇事傷亡的的最大潛因，例如上月蘇花改新澳隧道內的一死十一傷大車禍，就是超載又超速的砂石車釀禍。

資深員警指出，部分業者為求最大獲利，往往引導駕駛人改裝車斗，從原本三十五噸載重，一舉超載到六十、八十噸甚至上百噸；警方取締砂石車超載，一般會以現場丈量概估超載立方數，開出不同金額的罰單，裁罰數額為八至十萬元，若司機不配合丈量，警方可再祭出改裝車斗（罰六萬）、強制壓磅（罰九萬）等，一次處罰恐上看二十餘萬元。

若駕駛人態度欠佳，甚至擺明拒測，警方還可祭出「罰單全餐」，以超載三十噸以上者，每公噸罰五千元，一張罰單最高上看四十萬元；吃罰單外還有記點，車輛半年內被記滿六點，或駕駛一年內被記滿十二點，都會面臨拔牌、吊扣駕照兩個月處分。

但砂石車業者為了趕出貨、工期以防違約，多持僥倖心態蠻幹而強行違規上路，警方除非長期、常態性強勢執法，否則仍是抓不勝抓。

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