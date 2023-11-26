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上百輛砂石車市區橫行 土城警挨轟放縱「砂」手

新北市土城承天路、忠義路一帶因多處工地同時開挖，每天上百台砂石車途經狹窄路段，甚至因砂石車駕駛違停占路，造成車龍從土城平面道路回堵到國3三峽路段，引發民怨。（記者吳仁捷攝及翻攝）

新北市土城承天路、忠義路一帶因多處工地同時開挖，每天上百台砂石車途經狹窄路段，甚至因砂石車駕駛違停占路，造成車龍從土城平面道路回堵到國3三峽路段，引發民怨。（記者吳仁捷攝及翻攝）

2023/11/26 05:30

四處大型工地同時動工

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城承天路段因永寧站工業區內有四處大型工地在動工，每天多達上百輛違規超載砂石車在寬僅八米的道路呼嘯而過，不僅釀成傷亡車禍，上下班尖峰時段一整排砂石車違停路邊，甚至常有砂石車司機違停買餐占用車道，導致塞車，車龍從土城平面道路回堵到國道三峽路段，長達八公里，讓通勤民眾苦不堪言，頻頻爆料痛批警方縱容，要求警方加強開單，還道於民。

大量出車 重疊通勤尖峰

用路人爆料，承天路是通往占地三公頃多的土城永寧站南側工業區唯一要道，近三月來有三處建案、一間歇業摩鐵等四處工地同步開工，業者為清運大量土方，導致滿載、超載的砂石車頻繁進出承天路、忠義路一帶，成為用路人惡夢，砂石車不僅與汽車、機車爭道，險象環生，近一個月更傳出砂石車撞死路人、砂石車相互追撞等車禍意外，受影響的民眾譏該路段是台灣砂石車密度最高的「砂（殺）手道路」。

用路人指控，承天路每天至少有數千通勤上班族，鄰近高速公路土城交流道、土城工業區，交通流量繁重，但近來因四處工地同步開工，平常日上午八時到下午四時大量出車，與上班上學尖峰時段重疊，導致砂石車在寬僅八米的雙向道上與民爭道，路況險象環生，也因砂石車多有超載，重壓造成路面破損，還會滲漏砂土於路面，造成汽機車打滑失控釀成車禍，付出可觀的社會成本。

八米路回堵八公里到國道

居民指出，近幾個月來上班時常塞車，路邊常違停一整排砂石車，很多砂石車司機為了買早餐而在路邊違停、占用道路，造成後方上班車潮壅塞，上班族眼見快要遲到，著急不已而大按喇叭要求砂石車趕快開走，但砂石車司機仍若無其事，不願駛離，如此日復一日的塞車惡夢，即使報警也未見改善，民眾質疑警方取締不力，縱容砂石車違規，讓永寧站工業區一帶交通淪為塞車地獄。

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