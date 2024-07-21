元首維安受關切 屏縣警所長曾因維安過當被判國賠仍不服

反年改抗爭，警方與民眾發生拉扯。（資料照）

2024/07/21 16:10

〔記者葉永騫／屏東報導〕美國總統候選人川普被槍擊，維安問題備受重視，但屏東縣陳姓所長4年前卻因為在執行前總統蔡英文維安時，阻攔反年改人士，被法官認為執法過當，判決國賠1萬5000元定讞，至今陳所長仍然不服，認為元首維安真的不能用一般的思考模式來判斷。

前總統蔡英文在2019年10月4日走訪屏東時，反年改何姓男子在總統車隊行經路線持布條抗議，由於何男有多次鬧事、驚擾總統車隊的紀錄，被負責警方執行維安勤務的陳姓所長阻攔、拉倒，造成嘴角流血受傷，何男憤而提告陳姓所長，並提出國賠40萬元，全案經屏東地院簡易庭及屏東地院審理後，認為陳姓所長執法過當，屏東縣警局必需賠償1萬5千元定讞，成為執行總統維安勤務導致國賠的首例。

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前年日本前首相安倍晉三遭人刺殺身亡、近日美國總統川普被槍擊，元首的維安問題受到各界的關切，執行總統維安導致國賠的陳姓所長表示，執行總統維安勤務，須防範任何可能產生的突發狀況，何男有多次驚擾總統車隊紀錄，警方擔心何男失控，阻擋以避免何男侵入車道，法官卻判決執法過當國賠，讓他難以接受，試問如果放任其驚擾或對總統不利，那麼維安就有疏失了，所以到現在對於法官的判決他仍無法信服。

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