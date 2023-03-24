國防部：全軍五月底前完成清點

由於羅男還有其他槍械和近兩萬發子彈，以及包括多個裝子彈、零件等物的外箱印有「國造」字樣，仍未排除其他械彈物品從軍方流出的可能性。（讀者提供）

2023/03/24 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕警政署保安警察第二總隊與桃園市警局龜山分局前天在桃園市龜山區某透天民宅破獲地下兵工廠，在現場起獲一把疑似T65K2國造步槍，引發軍械外流疑慮。國防部昨天表示，經初步鑑識清查，國軍現有65K2式步槍帳料相符、並無遺失，但仍針對全軍械、彈、爆材及其主要組成零件，依帳籍實施特別清點，嚴密械彈管理作業。

國防部指出，全軍大清點預計於本月廿五日先完成常備部隊的清點，五月卅一日前完成全軍清點。

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警方前天查獲地下兵工廠時，羅姓嫌犯持有一把「中華民國造」及序號「422064」的T65K2步槍。軍方緊急展開追查，依該槍序號追蹤，清查出是陸軍步兵二五七旅所有，但二五七旅進一步清查發覺，編號完全相同的步槍仍在槍架上，並未遺失；換言之，警方查扣的步槍應為操作槍（已修法納入模擬槍管制）。

國防部表示，針對疑似軍用械彈外流，國軍以嚴肅態度，坦誠面對處理，已要求各單位運用組織分層負責，由各級主官（管）親自清點，會同監察人員監驗，落實特別清點作業。各軍種及專業彈庫應逐級對所屬下級單位實施督檢，並循體系呈報清點成果。

國防部強調，國軍近年已建立嚴密械彈爆材管理機制，綿密定期、不定期清點等措施。對於疑似軍用械彈外流案，將全力配合調查、絕不隱瞞，若確屬國軍械彈則依法究辦，檢討相關違失責任，以匡正國軍後勤紀律。

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