國造步槍外流？警政署長：操作槍非軍品

警方破獲地下兵工廠，逮捕羅姓男子（中），檢方聲押禁見。（記者周敏鴻攝）

2023/03/24 05:30

〔記者邱俊福、劉慶侯／台北報導〕警政署保安警察第二總隊與桃園市警局龜山分局前天在桃園市龜山區破獲一處地下兵工廠，起獲一把疑似國軍產製的T65K2步槍，經警方鑑識專家詳細比對，認定應是現今已納入模擬槍列管的操作槍。警政署長黃明昭表示，警方在該地下兵工廠查扣四把步槍，其中一把被認為是國軍產製步槍，經鑑識該槍沒有擊發裝置、有阻鐵，判定非國軍產製的國造步槍，至於其他一併查扣的各式子彈等械彈是否為國造，國防部正針對子彈批號逐一比對清查中。

槍管有阻鐵沒撞針 判定非國軍產製

警方查獲的四把長槍，其中一把T65K2步槍，下機匣有「5.56公厘T65K2步槍、中華民國造」及槍枝序號「422064」等字樣，故初步懷疑是國軍產製。警方隨即與國防部編組專案小組擴大調查，國防部迅速通令各軍種，依帳籍實施全面械彈清點，配合檢警釐清案情；桃園市警局也將該把疑似T65K2真槍的查扣槍械，送交鑑識中心比對。

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經鑑識人員初步鑑識，發覺槍管內有阻鐵，不具有撞針，跟修法已納編模擬槍管制的操作槍相同，而槍身上打印的相關字樣，也比國造步槍粗糙，和國造槍枝的精緻程度有差異，判定為操作槍。

外傳警方前天查獲的四把步槍中，除疑似T65K2步槍非國造真槍外，另有一把制式長槍是屬於軍警、海巡單位都有在使用的長槍；警方對此表示，另外三把長槍是具有殺傷力的改造槍械，並不是國軍產製槍械，目前四把槍均送交刑事局鑑識中心進一步勘驗。

內政部長林右昌昨天由黃明昭陪同，前往台北市警局刑警大隊及新北市警局刑警大隊等警察機關，慰勉掃黑及掃蕩竹聯幫明仁會暴力犯罪等有功人員，被問及警方查獲疑似T65K2步槍一事時表示，是真槍或假槍，當過兵的人都非常清楚，如果有槍機才是真的槍，且使用槍械都須清槍，槍管內有無膛線等，都可辨別，本案警方已與軍方組成專案小組處理中。

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