暗埋記 模型槍業者認出自家產品

魏先生說，他刻意設計「中華民國造」字樣旁圓形突起，以辨別與國軍產製械彈的差異。（讀者提供）

2023/03/24 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕警政署保二總隊與桃園市警龜山分局廿二日查獲羅姓男子持有大批槍彈，包括一把疑似T65K2步槍。臉書粉專「OB設計工作室」版主魏先生發文說，警方查獲的這把T65K2步槍是工作室的產品，並非軍方流出，槍枝設計時在「中華民國造」字樣旁刻意留下圓形突起等，與真槍有差異性，因此他看到照片一眼認出是自家產品，但不知道後來有無被改造過。

不確定後來有無被改造

魏先生表示，他推廣模型玩具槍超過廿年，已打造過數千支玩具槍，二○一九年前，他至少打造兩百把T65K2步槍，大部分是瓦斯槍，其中有廿把是操作槍，可仿真填充子彈，但不能擊發。他指出，設計的每把槍都刻意留下與國軍產製械彈的差異性，包括在「中華民國造」字樣旁的圓形突起、槍托與槍身結合的部位等，都與國軍產製槍枝不同；此外，他打造時刻意讓槍管較小、火控機構不同，沒有真槍的功能。

請繼續往下閱讀...

同序號打造兩把 皆賣出

魏先生看到警方查獲羅男持有序號「422064」的T65K2步槍照片，確信是他打造後於二○一九年賣出。他說，「422064」序號槍枝只製造了兩把，一把是訂槍買家為了保留當兵時的回憶，以受訓時槍枝編號要求客製化；另一把是他打造時刻錯號碼，後來賣給其他買家，不知道警方查獲的是哪一把槍。

魏先生表示，警方查獲的其他械彈都與他無關，他對於違法持有械彈行為很不認同，也不鼓勵民眾擅自改槍，自從二○二○年槍砲彈藥刀械管制條例修法後，模擬槍、操作槍都已列管，持有者須報備，他就不再製造模擬槍或操作槍，謹守法規，目前只製作氣動式玩具槍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法