上萬發子彈、大批槍械 來源待追

羅姓男子持有上萬顆子彈，來源待釐清。（讀者提供）

2023/03/24 05:30

羅姓男子疑有管道取得 供詞避重就輕 聲押禁見

〔記者周敏鴻／桃園報導〕警政署保二總隊與桃園市警龜山分局查獲涉改槍的羅姓男子持有大批槍彈，其中一把疑似T65K2步槍昨判定是操作槍，非軍方流出。不過檢警相關人士透露，由於六十一歲羅男還有其他槍械和近兩萬發子彈，以及包括多個裝子彈、零件等物的外箱印有「國造」字樣，仍未排除其他械彈物品從軍方流出的可能性，認為須進一步追查，加上檢察官複訊後認為羅男涉案重大，有逃亡、串證之虞，昨晚向桃園地院聲請羈押禁見。

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「OB設計工作室」的魏先生昨天表示，該把疑似國造的T65K2步槍，是工作室的產品，並非真槍，但他不知道後來有無被改造過；他並說，除了T65K2步槍實際上是操作槍，其他警方查獲的械彈等物，都與他無關。

警方指出，地下兵工廠以買來的操作槍或模擬槍，進行更換槍管或槍機等程序後，就能改造成具有殺傷力的武器，懷疑羅男懂得改造槍械，並有管道取得大批械彈。

檢警表示，目前判定該把T65K2步槍並非真槍，但羅男仍持有三把長槍成品，都有殺傷力，子彈則高達一萬八千餘顆，還有榴彈一顆、模擬手槍一把、槍枝零組件與改造工具等，數量驚人，相關械彈來源須進一步查明。

但羅男對於槍彈來源交代不清、避重就輕，檢警對他的說法持保留態度。警方與國防部將依槍彈種類、序號、批號等資料持續深入比對，釐清來源，也對羅男囤放時間、是否有共犯等疑點擴大追查。

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