錢櫃林森店大火奪6命 台北地院09:30一審宣判

錢櫃KTV台北市林森店2020年4月26日發生大火，造成6人死亡、67人受傷。（資料照）

2024/05/15 08:28

〔記者張文川／台北報導〕錢櫃KTV台北市林森店2020年4月26日發生大火，造成6人死亡、67人受傷，台北地檢署因施工關閉灑水系統加上警報器也關閉，釀成重大傷亡慘劇，起訴錢櫃董事長練台生、經理與副店長等6人，以及水平測量儀充電爆炸釀禍的電梯包商王聖傑，檢方依失火致人於死、過失致死及過失傷害等罪起訴；台北地院審理後，定今天上午9點半宣判。

其餘5被告包括林森店經理翁珮雯，副店長張惠純，襄理陳思宏，協理兼防火管理人謝勇奎，工程師黃思銘；承租大樓的迪廣公司則依違反職業安全法起訴。

請繼續往下閱讀...

北檢指控，承攬林森店增設電梯工程的九康工程行負責人王聖傑，於施工時進入儲藏室找插頭，替沒電的雷射水平測量儀充電，再到其他樓層工作，電池因品質異常又無人看守，充電一個多小時後著火導致大火。

由於施工區域的天花板均已拆除，致使火勢或濃煙擴散至同層走道後，再沿著相通的天花板上方空間擴散蔓延至包廂，逃生路線遭阻斷，消防安全設備的開關亦遭關閉而失效，火勢與濃煙一發不可收拾，致使6人逃生不及而死亡。

北檢認為廣迪公司練台生等6人，案發前未善盡各自的義務，致消防安全設備未能維持正常運作，未做好消防防護措施，也未暫停營業以利施工安全，致顧客與勞工陷於危險環境，皆有過失，一併起訴。

審理期間，僅王聖傑認罪，練台生等6 人採無罪答辯，練台生辯稱公司治理分層負責，工程、營運皆授權下屬規畫執行，決經常代行用印，且已和部分被害人或家屬和解賠償。民事求償團訟在民事庭審理中。

錢櫃林森店2020年2月斥資近4000萬元增設2部電梯，內部曾討論施工期間是否要繼續營業，檢方調查證據顯示，練台生是消防法規定的管理權人，曾於消防計畫書上簽字、也曾赴現場指示盡速完工，證明他對工地安全有責任。

且依據黃思銘的盡工日報表記載，練台生曾於同年3月6日、4月16日兩度視察工地，並於後者指示「加快施工進度」，據此主張練有罪，不能往下切割工程責任。

辯論時有多名傷者到庭表達不滿，江姓傷者說錢櫃始終未釋出道歉意願，和解條件也無法讓人接受，試圖各個擊破死傷家屬，直道到消費者要打團訟時才積極聯繫。

蔡男則說自己事後腦病變與神經病變，也會癲癇發作，使原是攝影師的他以難重提相機，感嘆那時自己是「用生命在唱歌」，請求法官給個公道的判決。

錢櫃KTV台北市林森店2020年4月26日發生大火，造成6人死亡、67人受傷，錢櫃董事長練台生（圖）、經理與副店長等6人被起訴。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法