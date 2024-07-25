不爽販毒被判8年 毒蟲隔7年提再審：我只賣4個人！

吳姓男子不爽11年前販毒被判8年，在2017年上訴被駁回後，今年又提再審，認為自己能獲得減刑。（記者王捷攝）

2024/07/25 16:30

〔記者王捷／台南報導〕吳姓男子在2013因販售安毒被逮，一審判處8年徒刑，2017年他上訴二審被駁回，事隔7年，吳男提出再審聲請，自稱在調查中都有認罪，而且只賣給4個人，應改可以獲得減刑，不過法官調出10年前的偵查資料，打臉吳男，指出他明明在調查時全都推得一乾二淨，所以駁回他的聲請。

吳男賣安毒上訴後，台南高分院維持原判，最終在2017年確定執行8年，但是吳男今年再提再審，並主張在偵查及審判過程中都有自白，依毒品危害防制條例第17條第2項，可以獲得減刑，而且他販毒的對象，原本都有在吸毒，還只有4個人，對社會危害有限，所以提出再審，請求法官依刑法第59條減刑。

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然而，台南高分院調出偵查紀錄，吳男在偵查不但否認販毒，還辯稱自己不在販毒地點，並未符合偵審自白減刑的規定，而且，刑法第59條的減刑條件，是法院裁量權，而且該法的規定，是指犯罪的情況，讓人感到同情，反觀吳男想減刑的理由，不足以讓人同情。

最後法官認為，再審程序是為了矯正確定判決中可能存在的重大錯誤，而吳男未能提出足夠的新事實或新證據，來推翻先前的判決，原本的審判也沒有疏失，所以最後裁定駁回其再審聲請。

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