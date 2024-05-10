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錢櫃大火6死案下週宣判 練台生續境管8個月

錢櫃KTV台北市林森店2022年4月26日發生大火，造成6人死亡、數十人受傷，台北地檢署依過失致死罪嫌起訴錢櫃董事長練台生（見圖）、店經理翁珮曼等幹部及包商王聖傑等7人，其中練台生與翁、王等3人繼續限制出境出海8個月至年底。（資料照）

錢櫃KTV台北市林森店2022年4月26日發生大火，造成6人死亡、數十人受傷，台北地檢署依過失致死罪嫌起訴錢櫃董事長練台生（見圖）、店經理翁珮曼等幹部及包商王聖傑等7人，其中練台生與翁、王等3人繼續限制出境出海8個月至年底。（資料照）

2024/05/10 13:26

〔記者張文川／台北報導〕錢櫃KTV台北市林森店，2022年4月26日發生大火，造成6人死亡、數十人受傷，台北地檢署依過失致死罪嫌起訴錢櫃董事長練台生、店經理翁珮曼等幹部及包商王聖傑等7人，案經台北地院審理3年半，定本月15日（下週三）宣判，為了防逃，合議庭裁定練台生與翁、王等3人繼續限制出境出海8個月至年底。

北檢起訴認定錢櫃林森店因施工關閉灑水系統加上警報器也關閉，釀成重大傷亡慘劇，起訴7人包括練台生、店經理翁珮雯、副店長張惠純、襄理陳思宏、防火管理人謝勇奎、工程師黃思銘，以及承攬電梯增設工程的包商九康工程行負責人王聖傑，並依違反職業安全法起訴承租大樓的法人迪廣公司。

練台生、翁珮雯、王聖傑3人的限境管制於4月16日到期，北院裁定繼續限制3人出境出海8個月，至今年12月16日為止，並通知移民署、海巡署執行。

練台生、翁珮雯主張自己不構成過失致死罪，且已有達成和解，但法官依卷證仍認為2人涉嫌重大，何況是否實質成立犯罪，也不是限制出境出海的審查要件。

裁定指出，練台生等3人因涉過失致死，由於本案造成諸多生命傷亡，案情嚴重，有羈押原因，但無羈押必要，練台生有相當資力出國生活，和翁珮雯、王聖傑皆有潛逃可能性，為確保一審宣判後，可能的二、三審可續行審理，仍有限制出境出海的必要，故裁定繼續境管。

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