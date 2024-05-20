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笑死！ 李正皓仿製國台辦發言人Line對話 竟有中國官媒真的求證

中共官媒「海峽之聲」特別查證李正皓仿製的對話截圖，笑翻台灣網友。（圖擷取自海峽之聲官方微博）

中共官媒「海峽之聲」特別查證李正皓仿製的對話截圖，笑翻台灣網友。（圖擷取自海峽之聲官方微博）

2024/05/20 20:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦15日宣布「懲戒」黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑共5「名嘴」，引發台灣社會熱議。對此相當自豪的李正皓還特別「效仿」國民黨立委徐巧芯日前丟出吐嘈點滿滿的對話截圖，仿製一份與國台辦發言人陳斌華的聊天紀錄，沒想到竟有中國官媒還真的去查證，笑翻台灣網友。

徐巧芯上個月底因大姑夫婦涉詐案被質疑過去藉議員職權幫大姑或婆婆處理銀行利息，當時徐巧芯公開婆婆與富邦放貸人員對話截圖，但對話內容太過刻意，遭疑自導自演。

而國台辦發言人陳斌華本月15日上午宣布，將「懲戒」黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川5名台灣名嘴及其家屬，得知自己上榜的李正皓模仿徐巧芯當時丟出的對話截圖格式，仿製出自己與陳斌華的對話紀錄，嘲諷意味十足，吸引逾2.8萬人按讚。

沒想到中共中央軍委政治工作部旗下負責對台統戰喊話的媒體「海峽之聲廣播電台」竟然跑去查證，透過官方微博指責「綠嘴抹黑大陸」，「被點名懲戒的田鼠哥李正皓，曬出與陳斌華的Line對話截圖！據海峽之聲求證，國台辦發言人陳斌華沒有Line帳號！​」不少台灣網友看到中國官媒這麼認真去求證後笑翻。

近日被國台辦點名「懲戒」的李正皓，模仿徐巧芯仿製出自己與陳斌華的對話紀錄。（圖擷取自李正皓臉書）

近日被國台辦點名「懲戒」的李正皓，模仿徐巧芯仿製出自己與陳斌華的對話紀錄。（圖擷取自李正皓臉書）

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