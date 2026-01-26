霍諾德登頂101差點看不到！ 賈永婕親揭幕後：「1原因」想過取消

賈永婕與霍諾德合影。（翻攝自臉書）

美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）僅花91分鐘，成功徒手攀登508公尺高的台北101，掀國際熱議，作為幕後推手的101董事長賈永婕讓台灣再次被世界看見，也獲得激讚。這項驚世挑戰原定24日進行，但因為天候不佳延期至昨天，賈永婕今晚曝光整個活動原本很可能直接取消的幕後故事，引發熱烈討論。

賈永婕今晚在臉書發文，「大家有沒有想過一個問題？星期六延期了，星期日的天氣一定會好嗎？萬一不好怎麼辦？備案是什麼？取消？還是再延期？星期六下午4點，我被緊急找回公司。英國製作團隊的老闆一臉凝重地告訴我，他們使用的5個非常厲害的氣象預測平台，全部都顯示：隔天早上會下雨。我也看了自己手上的氣象資料，狀況確實不穩定。星期日凌晨可能下雨，就算雨停了，大樓只要是潮濕的，都不可能達到攀爬的安全標準。」

「但問題來了——我們的申請與規劃，只有星期六、星期日2天。如果延到星期一？那是上班日，會影響多少人？一定會被罵爆！合約上，其實是可以『取消』這個活動的。但我說什麼都無法在最後一刻放棄，還沒開始就放棄，這真的比龜孫子還要鳥。時間非常緊迫，當天晚上必須決定到底是取消？還是延期？」

她接著說：「於是，我打電話給蔣萬安市長。市長非常支持這個活動，立刻協助整合資源，林奕華副市長、戴錫欽議長、文化局蔡詩萍局長、警察局林炎田局長，交通管制、警力支援，全部第一時間到位。地上有人支持，接下來，就交給天上了。我再打電話給交通部長陳世凱，請求多開放一天空中攝影的航權，也得到了支持！真的很抱歉打擾大家的週末，但每一個人，都義無反顧地幫忙。」

「101內部的動線也必須全面重來。上班日和週末完全不同。我們立刻召開緊急主管會議，把所有可能性一次攤開來處理。那天，我站在60樓，看著窗外下著雨的天空。水氣貼著玻璃，心裡的煎熬，比天氣還濕。睡前，我告訴自己：如果明天還是要延期，我一定會親自出來，向媒體說明、向在現場等待的民眾說明、也向星期一會被影響的上班族，好好說明。」

還好最後天公伯賞臉，給了一整天的好天氣，昨天上午7點整安全檢查也通過，確認可以攀爬，就這樣讓世人見證霍諾德挑戰徒手登頂101的創舉，我國國旗也在Netflix串流平台上飄揚，讓世界看見。賈永婕最後表示，「衷心感謝台北市政府團隊、交通部、民航局、警察局、行天宮、松山慈惠堂、信義區土地公、天公、諸佛菩薩，還有那顆神奇的鳳梨！這次活動101沒有花半毛錢、但是花了101%的力氣，真的真的很辛苦！」

