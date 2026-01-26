為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃市開辦雙語冬令營 打造寒假奇幻學習地

    2026/01/26 21:43 記者李容萍／桃園報導
    桃園市開辦「Witty Winter Wonderland 機智冬季奇幻地冬令營」，打造兼具趣味與深度的學習旅程。（桃市教育局提供）

    桃園市開辦「Witty Winter Wonderland 機智冬季奇幻地冬令營」，打造兼具趣味與深度的學習旅程。（桃市教育局提供）

    桃園市政府教育局結合外籍教師專業與創新課程設計，於今年寒假期間推出豐富多樣的學習活動，讓學生在假期中也能保持學習動能，培養跨域能力。26、27日在文昌國中辦理「Witty Winter Wonderland 機智冬季奇幻地冬令營」，透過結合語言、藝術、科技與生活素養的課程內容，打造兼具趣味與深度的學習旅程。

    教育局長劉仲成表示，此次冬令營以跨領域學習為核心，課程安排採分組跑班與大團體活動交錯進行，參與對象為桃園市國小5、6年級學生，以及國中7年級學生，共錄取66名學生。課程涵蓋Living Technology從想像變立體、Music英語歌曲猜猜樂、Health Education繽紛健康餐盤、Visual Arts小畫家大樂趣、AI Reading個人化繪本、Performing Arts翻牌口語挑戰、iPad課程GarageBand小DJ Fun Music，以及「活用英語動起來」等主題。

    營隊同時安排「美感教育美叮噹」特色活動，邀請曾多次登上國際舞台的「虎劇團（W.H.O Theatre）」蒞臨分享，透過職涯交流、動感演出，以及溜溜球與扯鈴體驗，帶領學生近距離感受表演藝術的魅力，激發創意潛能，拓展對未來多元發展的想像。

    劉仲成說，教育局持續推動國中小教師雙語教學專業成長方案，並攜手國立台灣師範大學進修推廣學院，開設雙語增能培育六學分班，協助教師精進雙語課程設計與教學實務能力，修畢課程並通過B2語言認證者，將於專長項目中加註雙語教學次專長，擴展教學專業領域。

    此外，學期中規畫多元交流與學習管道，包括外師線上會客室，讓學生突破時空限制，與外籍教師即時互動，並推出全台首創的「外師任意門 E-Door to the World」Podcast 系列課程，由外師精選文章並設計聽讀內容，提供各國中於早自習或合適時段播放。透過多元且創新的推動策略，逐步形塑貼近生活的雙語學習情境，協助學生拓展國際視野與多元文化理解，穩健邁向雙語城市與國際化城市的發展目標。

    桃園市開辦「Witty Winter Wonderland 機智冬季奇幻地冬令營」，打造兼具趣味與深度的學習旅程。（桃市教育局提供）

    桃園市開辦「Witty Winter Wonderland 機智冬季奇幻地冬令營」，打造兼具趣味與深度的學習旅程。（桃市教育局提供）

    桃園市開辦「Witty Winter Wonderland 機智冬季奇幻地冬令營」，打造兼具趣味與深度的學習旅程。（桃市教育局提供）

    桃園市開辦「Witty Winter Wonderland 機智冬季奇幻地冬令營」，打造兼具趣味與深度的學習旅程。（桃市教育局提供）

