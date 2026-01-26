寒假不虛度！桃園青年志工啟程 赴泰北展開國際服務

華育文教協會率長庚科大學生前往泰北服務。（桃園市青年局提供）

桃園市政府青年事務局推動青年國際參與，支持多組青年團隊赴海外志願服務。今年寒假首發團隊「華育國際文教協會」今（26）日啟程，青年局長侯佳齡前往桃園國際機場於團隊出發前致贈桃園在地廟宇祈福小物，祝福團員出入平安、任務圓滿完成，並叮囑青年在實踐服務精神的同時，務必留意自身安全。

侯佳齡表示，青年局多年來除積極鼓勵青年投入桃園在地志願服務、深耕家鄉公共議題外，也持續支持青年志工走向國際，針對全球有需求的國家提供人道關懷與專業服務。青年在海外服務的過程中，能培養更高的社會責任感與使命感，透過跨國界的實際行動，不僅拓展國際視野、強化解決問題的韌性，也能在助人的過程中獲得自我成長動能，進一步形塑具備全球公民意識的公共參與力量。

今日率先出發的華育文教志工團，將針對泰北僑校師資培訓進行教學深耕；隨後「新生醫護管理專科學校」團隊預計於1月30日前往越南，發揮醫事專業，提供當地居民護理諮詢與衛生教育服務；「元智大學」團隊將於2月1日前往泰北偏鄉地區，協助建置多功能教室並引進數位閱讀資源。青年局統計，本年度寒期預計支持超過50名青年志工，前往泰國、越南服務超過1100人。

除了國際志工服務，青年局同步支持各大專院校辦理國內青年返鄉服務，預計集結超過500名青年志工，深入全台各國小校園，辦理18場服務營隊，服務學童人數超過1000人，整體寒期志工服務人次累計逾2100人。

侯佳齡提到，青年局除持續推動國際志工計畫，今年度將陸續辦理多元類型的青年志工活動，擴展青年社會參與管道。歡迎有志投入志願服務行列的青年朋友，密切關注青年局官網或於Facebook搜尋「桃青參一咖」粉絲專頁，掌握最新資訊。

