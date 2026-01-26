台中女偵查佐嗆「盧秀燕腦門開3槍」遭訴 父發聲明控二分局霸凌

台中黃姓女偵查佐在網路發文「盧秀燕腦門開3槍」遭起訴，黃女的父親今天指控第二分局霸凌，不過分局發出聲明澄清非事實。（記者陳建志攝）

台中市第二分局一名黃姓女偵查佐，上月20日凌晨起，陸續在警職同學Line群組、Threads平台發布「直接在盧秀燕腦門開3槍」等恐嚇言論，警方獲報後將她拘提到案，並羈押獲准，台中地檢署經調查後已依恐嚇公眾罪將她起訴，黃女的父親今天透過律師事務所發出聲明，指控女兒因長期受到二分局霸凌、孤立，身心不堪負荷才會崩潰發文，並指女兒早被診斷出罹患躁鬱症，卻未獲分局重視，更對事發後迅速切割表達不不滿；第二分局則澄清指控非事實。

黃女父親表示，女兒2021年以第一名自警專畢業，畢業後兢兢業業全心投入犯罪偵查工作。沒想到2024年12月16日任職第二分局永興派出所時，公務車執行公務遭外送員追撞。事發後，未獲二分局協助與關心，反而遭「冷處理」並迅速切割，甚至要求女兒自行私下和解。

黃父指，女兒車禍後已多次發出身心不穩定的求救訊號，均遭第二分局無視，去年5月經身心診所診斷患有「急性壓力反應」，並有「情緒焦慮不安、失眠、胸悶心悸等症狀」，卻未獲二分局重視，致使女兒病情加重，並轉診到醫學中心精神科。

黃父並指控，二分局不但未重視女兒生病的情況，偵查隊闕姓副隊長甚至在去年10月10日將女兒關進會議室「收驚」，不但違反女兒的意願，更試圖以怪力亂神，掩飾主管無視下屬生病情況的過錯。

對此，第二分局發出聲明表示，該起交通事故案發後，即依相關規定啟動必要的關懷與協助機制，除轉介分局聘任的法律諮詢委員作為其訴訟辯護人外，兩次調解、兩次偵查庭及後續調解庭均有指派專責人員陪同，並無未理會、放任或拒絕協助的狀況。

二分局表示，一向重視同仁身心健康，除積極協助黃員就醫確認病況外，更要考量病情隱私，應嚴予保密，並立即調整內勤業務及固定勤務時段，俾利休養就醫。未提供醫療協助或刻意忽視其身心狀況的說法，並非事實。

二分局強調，本案已進入司法程序，將全力配合司法機關調查及審理，對於未經查證的片面說法，分局不予臆測或評論，不過對於任何不實指摘，基於維護機關聲譽與事實真相，將進行澄清說明。

