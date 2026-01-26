張又俠落馬真是外洩核機密？ 傳習近平被他當面威脅「這件事」！

張又俠近日落馬，引發外界關注。（美聯社）

中國國防部近日官宣，被外界視為習近平退位最有可能接任中國最高領導人的中共中央軍委副主席張又俠因「涉嫌嚴重違紀違法」被調查，引發國際熱議。美媒《華爾街日報》（The Wall Street Journal）披露，中共內部通報張又俠涉貪、結黨營私，還向美國洩露核武機密。不過率先爆料張又俠落馬的旅美中國經濟學者蔡慎坤對該消息不以為然，認為WSJ其實「被利用」，淪中共大外宣喉舌；他還加碼曝光自己掌握的另一則消息，指張又俠曾當面頂撞威脅習近平！

張又俠和中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立24日被官宣落馬，《華爾街日報》引述知情人士消息，指稱中國軍方高層在官方消息對外公開之前就先舉行一場簡報會，會中指控張又俠涉嫌向美國洩漏中國核武計畫的核心技術資料，關鍵線索疑似來自上週被宣布調查的中國核工業集團有限公司原黨組副書記、總經理顧軍。此外，該場簡報會還提到張又俠在負責軍事硬體設施研發及採購等重要機構期間，透過提拔軍官來換取巨額錢財，其中最重大的是協助前國防部長李尚福升職，而李尚福早在2024年就落馬。

請繼續往下閱讀...

對此，蔡慎坤在X平台發文指出，《華爾街日報》顯然是拿到了「官方的餵料」，「我想告訴讀者諸君，《華爾街日報》貌似扮演海外最大聽床師的角色，實際上是淪為大外宣頂級喉舌，拿到的餵料由官方統一口徑，借西方主流媒體給張又俠潑糞栽贓，形成強大的海外輿論壓力，從而讓黨政軍大員接受對張又俠的定罪，只有這樣才能穩定黨心軍心，才能解釋抓捕張又俠的合法性和緊迫性。這種指控在邏輯上經不起任何推敲，試問美國拿什麼來交換張又俠的重要情報？張又俠看得上幾千萬美元抑或幾億美元嗎？何況美國情報部門根本拿不出這筆錢。」

蔡慎坤還分享了另一則自己聽到的傳聞，「有消息說，大概一個多月前，張又俠當面頂撞威脅習近平，這個消息聽起來很驚悚，無法證實其真實性，但這樣的情節和場景衝擊力巨大，也為張又俠被抓埋下了伏筆。說是張又俠在很小的場合，突然跟習近平發生正面衝撞，張又俠發難指責習近平這些年不斷整肅軍隊，想把這個黨這個國家帶向哪裡，軍隊的形象遭到嚴重損害，軍人得不到社會尊重，軍人失去了基本的尊嚴！這是中共建黨建軍以來前所未有的自毀！爭吵到最後，張又俠甚至直接發出威脅：我今天不讓你從這裡離開算不算政變？這樣的情節很有戲劇性，當然也讓人難以置信。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法