為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    消基會為錢櫃大火20受害者提團訟 求償3972萬餘元

    周姓傷者（左）痛批錢櫃事後沒有釋出誠意。中為求償1049萬餘元的蔡姓傷者，右邊江姓傷者要練台生體會死的感覺。（記者溫于德攝）

    周姓傷者（左）痛批錢櫃事後沒有釋出誠意。中為求償1049萬餘元的蔡姓傷者，右邊江姓傷者要練台生體會死的感覺。（記者溫于德攝）

    2021/01/20 11:41

    〔記者溫于德／台北報導〕消基會提起首宗八大行業公安團體訴訟！

    北市錢櫃KTV林森店去年4月底發生大火，有20名受害者透過消費者文教基金會，向錢櫃及其經營者迪廣國際企業、負責人練台生等9名被告連帶求償共3972萬餘元。消基會上午遞狀前先在台北地院前舉行記者會，其中一名周姓女傷者哽咽批評錢櫃事後沒有釋出誠意，另名江姓傷者則要練台生親自去火場待1小時，體會死的感覺。

    這起公安意外釀6死55傷，6名死者家屬分別已同意和解、部分傷者則自行和解。消基會透過新聞稿指出，北市消防局第三大隊長王證雄勘查現場發現，相關消防設備因電梯施工而關閉，導致火災時，整棟大樓火災警報、廣播、灑水設備均無法運作，無法對大樓內人員提醒發生火警，屬「嚴重人為疏失」。

    消基會董事長黃怡騰則在記者會上表示，錢櫃具嚴重缺失，包括未謹守施工應遵守的規範以及管理消費場地，導致受傷的消費者認為經營環境未來恐難以有效預防意外，所以經由消基會依消保法規定，提起團訟。

    江姓傷者強調「人在做天在看」，錢櫃從頭到尾都未釋出想道歉意願，雖嘗試和解但提出條件無法讓人接受，例如給予輕傷者關懷慰問金6000元，他見狀向對方說：「我給你們老闆6000元，請他去火場待1小時，體會等死的感覺」，且對方知道消費者要打團訟時才積極聯繫，企圖「個別擊破」。

    蔡男則說自己後來腦病變、神經病變以及最近癲癇發作，有時洗澡離開浴室後會倒在地上，對事發前是攝影師的他來說，很難再拿起相機。據悉，蔡求償金額最高為1049萬餘元。

    消基會替錢櫃大火20位傷者提起團訟，遞狀前由董事長黃怡騰（持麥克風者）主持記者會。（記者溫于德攝）

    消基會替錢櫃大火20位傷者提起團訟，遞狀前由董事長黃怡騰（持麥克風者）主持記者會。（記者溫于德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    錢櫃大火案限制出境 練台生抗告被駁確定不能出國8個月
    2021/01/11 15:55

    錢櫃大火案限制出境 練台生抗告被駁確定不能出國8個月
    錢櫃大火案練台生限制出境再延8個月 律師曝和解金額達8千萬
    2020/12/17 12:37

    錢櫃大火案練台生限制出境再延8個月 律師曝和解金額達8千萬

    健康居家 BRITA乾淨喝水
    錢櫃大火釀6死 董座練台生等7人起訴
    2020/10/09 05:30

    錢櫃大火釀6死 董座練台生等7人起訴
    錢櫃大火將提團體訴訟 北市府請消基會協助
    2020/07/15 16:09

    錢櫃大火將提團體訴訟 北市府請消基會協助

    林口家樂福Outlet雙商圈【原昕吾境】
    不滿錢櫃囂張、市府袒護 受害者︰對錢櫃提團訟、對北市府提國賠
    2020/06/29 13:42

    不滿錢櫃囂張、市府袒護 受害者︰對錢櫃提團訟、對北市府提國賠
    社會今日熱門
    與翁茂鍾不當接觸名單獨漏洪佳濱？黃國昌：誰幫涉弊法官喬事護航
    2021/01/19 13:31

    與翁茂鍾不當接觸名單獨漏洪佳濱？黃國昌：誰幫涉弊法官喬事護航

    新北消防局添購新雲梯車 升梯30秒加入高樓救災
    2021/01/19 13:03

    新北消防局添購新雲梯車 升梯30秒加入高樓救災

    殘忍！屏東偏遠田園 驚傳9隻幼犬活活遭燒死
    2021/01/19 13:17

    殘忍！屏東偏遠田園 驚傳9隻幼犬活活遭燒死

    服刑已逾1年 頂新前董座魏應充下午將假釋出獄
    2021/01/19 13:16

    服刑已逾1年 頂新前董座魏應充下午將假釋出獄

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播