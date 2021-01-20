消基會為錢櫃大火20受害者提團訟 求償3972萬餘元

周姓傷者（左）痛批錢櫃事後沒有釋出誠意。中為求償1049萬餘元的蔡姓傷者，右邊江姓傷者要練台生體會死的感覺。（記者溫于德攝）

2021/01/20 11:41

〔記者溫于德／台北報導〕消基會提起首宗八大行業公安團體訴訟！

北市錢櫃KTV林森店去年4月底發生大火，有20名受害者透過消費者文教基金會，向錢櫃及其經營者迪廣國際企業、負責人練台生等9名被告連帶求償共3972萬餘元。消基會上午遞狀前先在台北地院前舉行記者會，其中一名周姓女傷者哽咽批評錢櫃事後沒有釋出誠意，另名江姓傷者則要練台生親自去火場待1小時，體會死的感覺。

請繼續往下閱讀...

這起公安意外釀6死55傷，6名死者家屬分別已同意和解、部分傷者則自行和解。消基會透過新聞稿指出，北市消防局第三大隊長王證雄勘查現場發現，相關消防設備因電梯施工而關閉，導致火災時，整棟大樓火災警報、廣播、灑水設備均無法運作，無法對大樓內人員提醒發生火警，屬「嚴重人為疏失」。

消基會董事長黃怡騰則在記者會上表示，錢櫃具嚴重缺失，包括未謹守施工應遵守的規範以及管理消費場地，導致受傷的消費者認為經營環境未來恐難以有效預防意外，所以經由消基會依消保法規定，提起團訟。

江姓傷者強調「人在做天在看」，錢櫃從頭到尾都未釋出想道歉意願，雖嘗試和解但提出條件無法讓人接受，例如給予輕傷者關懷慰問金6000元，他見狀向對方說：「我給你們老闆6000元，請他去火場待1小時，體會等死的感覺」，且對方知道消費者要打團訟時才積極聯繫，企圖「個別擊破」。

蔡男則說自己後來腦病變、神經病變以及最近癲癇發作，有時洗澡離開浴室後會倒在地上，對事發前是攝影師的他來說，很難再拿起相機。據悉，蔡求償金額最高為1049萬餘元。

消基會替錢櫃大火20位傷者提起團訟，遞狀前由董事長黃怡騰（持麥克風者）主持記者會。（記者溫于德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法