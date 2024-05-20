獨家》臉書貼藥品女業務「事業線」喊難反擊！法官「這理由」判男同業無罪

鍾男拿女業務同行「事業線」作文章挨告，屏東地院認為未達誹謗程度，判無罪。（記者李立法攝）

2024/05/20 00:23

〔記者李立法／屏東報導〕從事醫療藥品推銷業務的鍾姓男子，在臉書PO上未露出臉部的周姓女競爭對手身材姣好照片，並附上「當對手那麼有『事業線』時，我該如何反擊」等貼文，引起臉友議論。周女認為人格受辱，對鍾男提告誹謗，法官認為，「事業線」一詞無貶抑、負面之意，一般民眾多聯想到胸部豐滿或頗具姿色的女子，鍾男PO文及照片難認有惡意侵害周女名譽及人格行為，判無罪，可上訴。

鍾男與周女為從事醫療藥品推銷業務的同行，鍾男卻將周女出現在醫院的照片PO上臉書，並附上「當對手那麼有『事業線』時，我該如何反擊」等貼文，雖然照片並未露出周女臉部，但有臉友一看就知道是誰，遂留言「這是○○的學妹」，鍾男接著以「你真內行，看『奶』就知道」等文字回應該臉友。

請繼續往下閱讀...

周女發現後，認為鍾男貼文意指她犧牲色相去搶鍾的生意，以姿色取得客戶訂單，鍾男在任何人均可任意瀏覽的臉書上PO文、議論，讓她的名譽及人格權受到侵害，於是提起誹謗告訴。

鍾男則解釋，他貼文中提到「事業線」是指很有事業心的意思，不是指胸部，也沒有要攻擊周女的意思，回覆臉友的留言純粹是開玩笑；但檢方偵辦後，認定鍾男以散布文字誹謗罪行成立，提起公訴。

屏東地院合議庭認為，事業線原意指人的掌紋，後引伸為女性胸部的乳溝，觀鍾男貼文提及的「事業線」，應指照片中周女胸部的乳溝，而非掌紋，然「事業線」文義本身應無貶抑、負面意思，一般人多形容女性胸部豐滿或頗具姿色，鍾男於臉書所為圖文雖令周女感到不悅，但難認有具體指摘周女以姿色取得客戶訂單的客觀情形，而有損害周女名譽及社會地位的誹謗行為，應予鍾男無罪諭知。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法